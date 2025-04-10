نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأرصاد الجوية تكشف عن حالة الطقس اليوم الخميس 10 أبريل 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس 10 أبريل 2025، مشيرة إلى انخفاض درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح بين 4 و5 درجات مئوية.

ويستمر الطقس المعتدل في أغلب المناطق نهارًا، بينما يكون حارًا على جنوب الصعيد، مائلًا للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر.

حالة الطقس اليوم

توقعت الهيئة أن يشهد اليوم سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق، بما في ذلك السواحل الشمالية، الوجه البحري، مدن القناة، ووسط سيناء، كما ستمتد الأمطار على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

وأوضحت الهيئة أنه من المتوقع أيضًا نشاط الرياح على أغلب الأنحاء، والتي قد تكون مثيرة للرمال والأتربة في مناطق من جنوب الصعيد على فترات متقطعة.

أمطار غزيرة واضطراب في الملاحة البحرية

أكدت الهيئة العامة للأرصاد أن حركة الملاحة البحرية ستكون مضطربة على خليج السويس والبحر الأحمر، حيث من المتوقع أن تتراوح سرعة الرياح بين 50 و70 كيلومترًا في الساعة، مما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج لتصل إلى 4 أمتار.

كما توقعت الهيئة اضطرابًا في الملاحة على البحر المتوسط، حيث تصل سرعة الرياح إلى 50 و60 كيلومترًا في الساعة، مع ارتفاع الأمواج إلى 3 أمتار.

درجات الحرارة اليوم الخميس

القاهرة والوجه البحري: العظمى 23°C، الصغرى 13°C.

السواحل الشمالية: العظمى 19°C، الصغرى 12°C.

شمال الصعيد: العظمى 24°C، الصغرى 10°C.

جنوب الصعيد: العظمى 32°C، الصغرى 13°C.