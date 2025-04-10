نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأرصاد الجوية تكشف عن انخفاض جديد في درجات الحرارة وفرص أمطار خفيفة على بعض المناطق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم الخميس، عن انخفاض جديد في درجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية، وفقًا لآخر صور الأقمار الصناعية التي رصدت التغيرات الجوية.

تفاصيل الطقس اليوم

أكدت هيئة الأرصاد أن الطقس اليوم سيكون معتدل الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، في حين يسود طقس حار على جنوب الصعيد. أما خلال الليل وفي الصباح الباكر، فيتوقع أن يكون الطقس مائلًا للبرودة.

كما شهدت معظم أنحاء الجمهورية نشاطًا في الرياح، قد تصل سرعتها إلى 50-70 كم في الساعة، مما يؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة في جنوب الصعيد.

ومن المتوقع أن يتسبب هذا النشاط في اضطراب حركة الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر، حيث يرتفع ارتفاع الأمواج من 2.5 إلى 5 متر.

أما على البحر المتوسط، فيتوقع أن تكون الرياح قوية أيضًا، بسرعة 50-60 كم في الساعة، مما سيتسبب في اضطراب حركة الملاحة البحرية هناك أيضًا، مع ارتفاع الأمواج من 2.5 إلى 3 متر.

فرص الأمطار

توقع خبراء الأرصاد أيضًا فرصًا لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق المتفرقة، لا سيما السواحل الشمالية، الوجه البحري، مدن القناة ووسط سيناء.

كما يُتوقع حدوث أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى، ولكن فرصها ضعيفة.

درجات الحرارة المتوقعة

أوضحت الهيئة درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة على النحو التالي:

القاهرة: العظمى 23 درجة، الصغرى 13 درجة.

الإسكندرية: العظمى 20 درجة، الصغرى 13 درجة.

مطروح: العظمى 17 درجة، الصغرى 12 درجة.

سوهاج: العظمى 25 درجة، الصغرى 9 درجات.

قنا: العظمى 29 درجة، الصغرى 12 درجة.

أسوان: العظمى 32 درجة، الصغرى 14 درجة.

وأكدت الهيئة على ضرورة توخي الحذر خلال فترات الرياح النشطة والأمطار المتقطعة، داعية المواطنين إلى متابعة آخر التحديثات من الأرصاد الجوية.