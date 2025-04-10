مال وأعمال

وزير الصناعة يلتقي مستثمري الأقصر وأسوان.. السبت المقبل

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  • وزير الصناعة يلتقي مستثمري الأقصر وأسوان.. السبت المقبل 1/10
  • وزير الصناعة يلتقي مستثمري الأقصر وأسوان.. السبت المقبل 2/10
  • وزير الصناعة يلتقي مستثمري الأقصر وأسوان.. السبت المقبل 3/10
  • وزير الصناعة يلتقي مستثمري الأقصر وأسوان.. السبت المقبل 4/10
  • وزير الصناعة يلتقي مستثمري الأقصر وأسوان.. السبت المقبل 5/10
  • وزير الصناعة يلتقي مستثمري الأقصر وأسوان.. السبت المقبل 6/10
  • وزير الصناعة يلتقي مستثمري الأقصر وأسوان.. السبت المقبل 7/10
  • وزير الصناعة يلتقي مستثمري الأقصر وأسوان.. السبت المقبل 8/10
  • وزير الصناعة يلتقي مستثمري الأقصر وأسوان.. السبت المقبل 9/10
  • وزير الصناعة يلتقي مستثمري الأقصر وأسوان.. السبت المقبل 10/10

نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير الصناعة يلتقي مستثمري الأقصر وأسوان.. السبت المقبل من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الخميس 10 أبريل 2025 01:11 مساءً - أعلنت وزارة الصناعة أنه تقرر استقبال هيئة التنمية الصناعية يوم السبت المقبل المستثمرين الصناعيين بالمناطق الصناعية بمحافظتي الأقصر وأسوان، بحضور المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، واللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، وذلك بمقر الهيئة.

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وتدعو الوزارة المستثمرين الصناعيين بمحافظتي الأقصر وأسوان للمشاركة في هذا اللقاء، والذي سيكون فرصة جيدة لبحث وطرح المشكلات التي تواجههم في المناطق الصناعية بالمحافظة.

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يأتي ذلك في إطار سلسلة اللقاءات الأسبوعية التي يعقدها الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء المصري للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، مع المستثمرين الصناعيين بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية لحل مشاكلهم والوقوف على كافة التحديات والعقبات التي تواجههم.

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وتجدر الإشارة، إلى أنه في حالة وجود بعض المشكلات العاجلة للمستثمرين الصناعيين فعليهم التقدم بها لإدارة خدمة ودعم المستثمرين بمقر وزارة الصناعة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة والتقدم بها لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها بالتنسيق مع مختلف الجهات التابعة للوزارة.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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