مال وأعمال

أسعار الذهب تقفز 2% مع تصاعد الحرب التجارية بين الصين…

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  • أسعار الذهب تقفز 2% مع تصاعد الحرب التجارية بين الصين… 7/10
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نعرض لكم الان تفاصيل خبر أسعار الذهب تقفز 2% مع تصاعد الحرب التجارية بين الصين… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الخميس 10 أبريل 2025 01:11 مساءً - وكالات _ قفزت أسعار الذهب بنحو 2% خلال تعاملات اليوم الخميس، وسط تفاقم التوتر التجاري بين الصين وأمريكا، مما دفع المستثمرين إلى الملاذ الآمن.

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وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنحو 1.2% إلى 3146.9 دولار للأونصة.

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وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرر في إجراء مفاجئ أمس الأربعاء تعليق الرسوم الجمركية التي أعلنها الأسبوع الماضي لكنه زاد الضغوط على الصين.

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وقال ترامب إنه سيزيد الرسوم الجمركية على الواردات من الصين من 104% إلى 125%، وذلك في تصعيد لمواجهة محفوفة بالمخاطر بين أكبر اقتصادين في العالم.

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وفي ظل هذه المستجدات ارتفع الذهب، الذي يعد أداة للتحوط ضد حالة عدم اليقين العالمية والتضخم، بأكثر من 18% في عام 2025، مدفوعاً إلى حد كبير بخطط ترامب للتعريفات الجمركية، وتوقعات خفض معدل الفائدة من جانب الفيدرالي الأمريكي، بجانب التوترات الجيوسياسية في أوكرانيا والشرق الأوسط.

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هذا وأظهر محضر اجتماع الفيدرالي الأمريكي أمس الأربعاء أن صناع السياسات أجمعوا تقريباً في اجتماعهم الشهر الماضي على أن الاقتصاد الأمريكي يواجه مخاطر تباطؤ النمو وتسارع التضخم في الوقت نفسه. وأشار بعضهم إلى أن البنك قد يواجه “مفاضلات صعبة” في المستقبل.

وتتوقع الأسواق بنسبة 72% خفض معدل الفائدة في أمريكا في يونيو حزيران.

ويتطلع المستثمرون حالياً إلى بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في أميركا المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم.

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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