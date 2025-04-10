نعرض لكم الان تفاصيل خبر النفط يقفز 3% بعد تعليق ترامب الرسوم الجمركية من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 10 أبريل 2025 10:11 صباحاً - وكالات – صعدت أسعار النفط اليوم الأربعاء لتتعافى من أدنى مستوياتها في أربع سنوات كانت قد بلغته في وقت مبكر من الجلسة وذلك بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع الرسوم الجمركية على الصين مع وقف زيادات أعلنها الأسبوع الماضي على معظم الدول الأخرى.

ووافق ترامب على تعليق مؤقت لمدة 90 يوما ضمن خطته للرسوم الجمركية لكنه رفع أيضا نسبة الرسوم المفروضة على الصين إلى 125% يسري مفعولها على الفور.

وبدأ تطبيق الرسوم الجمركية المعلن عنها سابقا والبالغة 104% على الصين في تمام الساعة 04:01 بتوقيت جرينتش يوم الأربعاء.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.82 دولار أو 2.9% لتصل إلى 64.64 دولار للبرميل. وقفزت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.77 دولار أو 4.65% لتبلغ 62.35 دولار ‭ ‬عند التسوية.

وخسرت عقود الخامين نحو 7% في وقت سابق من الجلسة قبل أن ترتد نحو الارتفاع.

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وقال فيل فلين كبير المحللين في مجموعة برايس فيوتشرز “وصلنا إلى نقطة تحول في الصراع التجاري إذ يمنح ترامب الدول التي أبدت رغبتها في العمل على اتفاق للتخلص من الرسوم الجمركية بعض الوقت لتسوية الأمر”.

وأضاف فلين: “ما يفعله ترامب هو عزل الصين اقتصاديا”.

وأعلنت الصين عن رسوم جمركية إضافية على السلع الأمريكية إذ فرضت رسوما نسبتها 84% على السلع الأميركية اعتبارا من غد الخميس ردا على سياسة الرسوم الجمركية التي ينتهجها ترامب.

ورغم ذلك، استمرت الحرب التجارية المتصاعدة بين الصين والولايات المتحدة في الضغط على أسعار النفط.

وقال المحلل في يو.بي.إس جيوفاني ستونوفو إن الحرب التجارية المتصاعدة بين الصين والولايات المتحدة تُثير مخاوف من ركود عالمي.

وأضاف: “في حين أن الطلب على النفط لم يتأثر على الأرجح بعد، فإن المخاوف المتزايدة من ضعف الطلب على الخام خلال الأشهر المقبلة تتطلب انخفاض الأسعار لتحفيز تعديل في العرض يمنع حدوث فائض في السوق”.

ودخلت تدابير مضادة في كندا، الحليف القريب للولايات المتحدة وشريكها التجاري الرئيسي، حيز التنفيذ اليوم الأربعاء.

واتفقت دول الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء على فرض رسوم جمركية 25% على مجموعة من السلع الأمريكية في جولة أولى من التدابير المضادة، لتضاف إلى أخرى اتخذتها الصين وكندا.

وقالت يي لين نائبة رئيس أسواق السلع النفطية في ريستاد إنرجي “الرد الصيني الصارم يقلل فرص التوصل إلى اتفاق سريع بين أكبر اقتصادين في العالم، مما يثير مخاوف متزايدة من الركود الاقتصادي في جميع أنحاء العالم”.

وانخفضت أسعار الخامين على مدى خمس جلسات متتالية منذ أن أعلن ترامب فرض رسوم جمركية شاملة على معظم الواردات إلى الولايات المتحدة، مما أثار مخاوف حيال تأثير الحرب التجارية العالمية السلبي على النمو الاقتصادي والطلب على الوقود.

ومما زاد من الضغط على أسعار النفط، قرار “أوبك+” الأسبوع الماضي زيادة الإنتاج في مايو 411 ألف برميل يوميا وهي خطوة يرجح المحللون أنها ستدفع نحو وجود فائض في السوق.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة يوم الأربعاء ارتفاع مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة 2.6 مليون برميل إلى 442.3 مليون برميل الأسبوع الماضي، وذلك مقابل توقعات محللين في استطلاع لرويترز بزيادة قدرها 1.4 مليون برميل.

وقال جون كيلدوف الشريك في أجين كابيتال في نيويورك “الصادرات تراجعت، وسيتعين علينا أن نرى ما إذا كنا سنفقد قدرة الوصول إلى السوق الصينية، وما إذا كنا سنشهد تراجعا في وضع التصدير مستقبلا”.