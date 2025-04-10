نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بروتوكول تعاون بين وكالة الفضاء المصرية وأكاديمية الشروق لتعزيز البحث العلمي وتطبيقات تكنولوجيا الفضاء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وقّعت وكالة الفضاء المصرية بروتوكول تعاون مشترك مع أكاديمية الشروق، اليوم الخميس 10 إبريل 2025، وذلك بمقر وكالة الفضاء المصرية.



وقد مثّل وكالة الفضاء المصرية في توقيع البروتوكول الدكتور شريف صدقي، الرئيس التنفيذي للوكالة، بينما مثّل أكاديمية الشروق اللواء الدكتور أحمد سيد عبد الرحيم، رئيس مجلس إدارة الأكاديمية، بحضور نخبة من قيادات الجانبين.



وضم وفد أكاديمية الشروق كلًا من الأستاذ الدكتور محمد شومان نائب رئيس مجلس إدارة أكاديمية الشروق والدكتور حسام الدسوقي -عميد المعهد العالي للهندسة.

و الدكتور محمد عميد المعهد العالي للحاسبات وتكنولوجيا المعلومات والدكتور سهير صالح إبراهيم عميد المعهد الدولي العالي للإعلام الأستاذ الدكتور صلاح رئيس قسم الاتصالات والحاسبات.

الدكتور محمد منسق الإتفاقية قسم الاتصالات والحاسبات.

وقد قام الدكتور شريف صدقي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، باستعراض شامل لإمكانات الوكالة وما تحقق من تطورات ملموسة خلال الفترة الماضية على صعيد مختلف القطاعات، مؤكدًا على الطفرات التي شهدتها الوكالة في مجالات البنية التحتية، والبحث العلمي، والمشروعات التعاونية مع العديد من الجهات المحلية والدولية.

كما تطرق إلى جهود الوكالة في تطوير المنطقة التكنولوجية لجذب الشركات العالمية العاملة في مجال الفضاء، وإتاحة الإمكانات والتسهيلات اللازمة لها، بما يسهم في تعظيم العائد الاقتصادي وتحقيق الاستفادة القصوى من هذه الشراكات. وأكد الدكتور صدقي على الدور المحوري للوكالة في نشر الوعي بثقافة علوم وتكنولوجيا الفضاء، من خلال التعاون المستمر مع الجامعات والمدارس والمؤسسات التعليمية، بهدف إعداد جيل واعٍ ومؤهل للمساهمة في مستقبل صناعة الفضاء في مصر والمنطقة.

يهدف هذا البروتوكول إلى إرساء تعاون فعّال بين الطرفين في مجالات التعليم والتدريب وبناء القدرات، والمشروعات البحثية والتطبيقية التي تستفيد من تقنيات الفضاء والاستشعار من البعد، وذلك في تخصصات متعددة تشمل: هندسة وعلوم الحاسب، الاتصالات والأمن السيبراني، الزراعة الصحراوية، نظم المعلومات الجغرافية، الطاقة الجديدة والمتجددة، الليزر والرادار والمستشعرات، وغيرها من التخصصات ذات الصلة.

ويستند البروتوكول إلى مذكرة التفاهم الموقعة سابقًا بين الجانبين في مارس 2020، والتي أرست أسس التعاون العلمي في مجال بحوث وتطبيقات تكنولوجيا الفضاء.

كما ينص البروتوكول على تبادل الدوريات والمجلات العلمية، وإتاحة الوصول إلى قواعد البيانات والمكتبات العلمية، وتبادل استخدام النماذج الحسابية والتطبيقات البحثية، وذلك وفقًا للضوابط القانونية المعمول بها.

وفي مجال التدريب وبناء القدرات، يشمل التعاون تنظيم برامج تدريبية وورش عمل وندوات علمية مشتركة، إلى جانب دعم الطلبة والهيئة المعاونة من أكاديمية الشروق بالتدريب العملي في معامل وكالة الفضاء المصرية، وتقديم منح دراسية للكوادر البحثية والهندسية التابعة للوكالة لاستكمال الدراسات العليا في كليات الأكاديمية.

كما اتفق الطرفان على إعداد مقترحات بحثية.

وعقب مراسم التوقيع، قام الجانبان بتبادل الدروع التقديرية ويأتي هذا التعاون في إطار استراتيجية وكالة الفضاء المصرية لتعزيز الاستفادة من علوم وتكنولوجيا الفضاء في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتوطين التكنولوجيا، ودعم منظومة الابتكار القومي، كما يعكس حرص أكاديمية الشروق على ربط البحث العلمي باحتياجات الدولة وتوجهاتها المستقبلية.