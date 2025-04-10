نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الخطيب يقرر تجميد عمل لجنة التخطيط ورحيلها عن الأهلي (خاص) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، على إيقاف عمل لجنة التخطيط داخل النادي، ورحيلها عن النادي بالفترة المقبلة.

تجميد عمل لجنة التخطيط في الأهلي

وأكد مصدر داخل النادي الأهلي في تصريحات خاصة، أن محمود الخطيب، قرر تجميد عمل لجنة التخطيط للكرة بالأهلي برئاسة مختار مختار وعضوية زكريا ناصف منذ شهر تقريبًا، تمهيدًا للرحيل.

الخطيب يرغب في توحيد الرؤية الفنية بين شركة الكرة والجهاز الفني.

وأوضح المصدر، أن بيبو طالب لجنة التخطيط التوقف عن اجتماعاتها وإصدار توصياتها تمهيدًا لإلغاءها في ظل تولي شركة الكرة زمام أمور إدارة ملف كرة القدم.

وأضاف: "يرغب بيبو توحيد الرؤية الفنية بين شركة الكرة والجهاز الفني بالتنسيق مع محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي ونائبه محمد شوقي، ومن ثم استقر على إلغاء لجنة التخطيط".

من ناحية أخرى يستعد الفريق الأول بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني، لمواجهة نظيره بيراميدز مساء يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الدوري المصري.