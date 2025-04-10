التضخم في الصين يتراجع للشهر الثاني على التوالي

دبي - احمد فتحي في الخميس 10 أبريل 2025 01:11 مساءً - سي ان بي سي _ انكمش التضخم في الصين لثاني شهر على التوالي، فيما تزايد انكماش أسعار المنتجين، إذ يستعد المصدرين الصينيين للمزيد من الآلام وسط تصعيد التوتر التجاري بين الصين وأميركا.

ووفقاً للبيانات الصادرة اليوم الخميس، عن مكتب الإحصاءات الوطنية، تراجعت أسعار المستهلكين في الصين بنحو 0.1% على أساس سنوي في مارس، وذلك بعد انكماش بنسبة 0.7% في فبراير.

هذا وارتفع التضخم الأساسي في الصين، والذي يستثني أسعار الوقود والطعام بنحو 0.5%، مقابل تراجع بنحو 0.1% في فبراير، لكنه لا يزال أقل من مستويات نمو بنحو 0.6% والمسجلة في يناير.

أما أسعار المنتجين لدى الدولة صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم، فقد انكمشت للشهر الـ29 على التوالي وبنسبة 2.9% على أساس سنوي. وهو أكبر انكماش منذ نوفمبر 2024.

وأصدر رئيس مجلس الدولة الصيني تقرير سنوي عن أداء الحكومة في مارس آذار الماضي، بعنوان: “تعزيز الاستهلاك كمهمة قصوى للعام المقبل”، إذ حددت بكين هدفاً طموحاً للنمو عند مستويات 5%.

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ومن أجل دعم الاستهلاك المحلي، ضاعف صناع السياسة في مارس آذار، الدعم لبرنامج تجارة المستهلكين إلى 300 مليار يوان (41.47 مليار دولار). ومن المقرر أن يذهب هذا الدعم إلى ما يتراوح ما بين 15% إلى 20% من سعر الشراء لمنتجات مختارة.

هذا وقرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زيادة الرسوم الجمركية على الصين على إلى 125% أمس الأربعاء، ارتفاعاً من 104%. وجاء ذلك بعد ساعات من قرار بكين بزيادة الرسوم المضادة على واشنطن إلى 84%.

وتراجع اليوان في التعاملات المحلية إلى 7.3518 للدولار في التعاملات المبكرة، وهو أدنى مستوى له منذ 26 ديسمبر 2007.