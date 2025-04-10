مال وأعمال

التضخم في الصين يتراجع للشهر الثاني على التوالي

0 نشر
0 تبليغ

  • التضخم في الصين يتراجع للشهر الثاني على التوالي 1/10
  • التضخم في الصين يتراجع للشهر الثاني على التوالي 2/10
  • التضخم في الصين يتراجع للشهر الثاني على التوالي 3/10
  • التضخم في الصين يتراجع للشهر الثاني على التوالي 4/10
  • التضخم في الصين يتراجع للشهر الثاني على التوالي 5/10
  • التضخم في الصين يتراجع للشهر الثاني على التوالي 6/10
  • التضخم في الصين يتراجع للشهر الثاني على التوالي 7/10
  • التضخم في الصين يتراجع للشهر الثاني على التوالي 8/10
  • التضخم في الصين يتراجع للشهر الثاني على التوالي 9/10
  • التضخم في الصين يتراجع للشهر الثاني على التوالي 10/10

نعرض لكم الان تفاصيل خبر التضخم في الصين يتراجع للشهر الثاني على التوالي من قسم مال واعمال

aiBANK

دبي - احمد فتحي في الخميس 10 أبريل 2025 01:11 مساءً - سي ان بي سي _ انكمش التضخم في الصين لثاني شهر على التوالي، فيما تزايد انكماش أسعار المنتجين، إذ يستعد المصدرين الصينيين للمزيد من الآلام وسط تصعيد التوتر التجاري بين الصين وأميركا.

predco_adv_2021

ووفقاً للبيانات الصادرة اليوم الخميس، عن مكتب الإحصاءات الوطنية، تراجعت أسعار المستهلكين في الصين بنحو 0.1% على أساس سنوي في مارس، وذلك بعد انكماش بنسبة 0.7% في فبراير.

E-Bank

هذا وارتفع التضخم الأساسي في الصين، والذي يستثني أسعار الوقود والطعام بنحو 0.5%، مقابل تراجع بنحو 0.1% في فبراير، لكنه لا يزال أقل من مستويات نمو بنحو 0.6% والمسجلة في يناير.

NTRA 2022
contact_04-2025

أما أسعار المنتجين لدى الدولة صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم، فقد انكمشت للشهر الـ29 على التوالي وبنسبة 2.9% على أساس سنوي. وهو أكبر انكماش منذ نوفمبر 2024.

AYADY

وأصدر رئيس مجلس الدولة الصيني تقرير سنوي عن أداء الحكومة في مارس آذار الماضي، بعنوان: “تعزيز الاستهلاك كمهمة قصوى للعام المقبل”، إذ حددت بكين هدفاً طموحاً للنمو عند مستويات 5%.

تابعنا على | Linkedin | instagram

بنك التعمير والاسكان
Saib
BonatMisr

ومن أجل دعم الاستهلاك المحلي، ضاعف صناع السياسة في مارس آذار، الدعم لبرنامج تجارة المستهلكين إلى 300 مليار يوان (41.47 مليار دولار). ومن المقرر أن يذهب هذا الدعم إلى ما يتراوح ما بين 15% إلى 20% من سعر الشراء لمنتجات مختارة.

هذا وقرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زيادة الرسوم الجمركية على الصين على إلى 125% أمس الأربعاء، ارتفاعاً من 104%. وجاء ذلك بعد ساعات من قرار بكين بزيادة الرسوم المضادة على واشنطن إلى 84%.

وتراجع اليوان في التعاملات المحلية إلى 7.3518 للدولار في التعاملات المبكرة، وهو أدنى مستوى له منذ 26 ديسمبر 2007.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التضخم في الصين يتراجع للشهر الثاني على التوالي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا