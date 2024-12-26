نعرض لكم الان تفاصيل خبر تراجع طفيف للدولار يقود أسعار الذهب للارتفاع من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 26 ديسمبر 2024 04:13 مساءً - _ ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس في تعاملات ضعيفة بسبب عطلة عيد الميلاد، وذلك بدعم من التراجع الطفيف للدولار والتوترات الجيوسياسية.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 2626.10 دولار للأونصة بحلول الساعة 02:46 بتوقيت جرينتش.

وزادت أسعار الذهب 27% منذ بداية العام وحتى الآن وتتجه لتحقيق أفضل أداء لها منذ عام 2010، مدفوعة بالتخفيضات الكبيرة لأسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي وتصاعد حالة عدم اليقين الجيوسياسي، بحسب “”.

وعادة ما يُنظر للذهب على أنه خيار استثماري آمن خلال أوقات الاضطرابات الجيوسياسية، ويرتفع في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.

وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% إلى 2643.70 دولار.

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وفي أسبوع قصير بسبب العطلات، من المرجح أن تكون أحجام التداول ضعيفة مع اقتراب نهاية العام.

ونزل مؤشر الدولار 0.1% مما يجعل الذهب المسعر به أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وعلى الصعيد الجيوسياسي، تبادلت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وإسرائيل أمس الأربعاء الاتهامات بالمسؤولية عن الإخفاق في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، رغم الحديث خلال الأيام الماضية عن إحراز تقدم.

ويترقب المتعاملون بيانات طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة المقرر صدورها في وقت لاحق من اليوم، ويتوقعون تغييرات سياسية كبيرة بما في ذلك في التعريفات الجمركية وتقليل القيود التنظيمية وتعديلات ضريبية مع عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في يناير.

وستكون الأسواق في أستراليا ونيوزيلندا وهونغ كونغ ومنطقة اليورو مغلقة اليوم الخميس بمناسبة عطلة عيد الصناديق.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة عند 29.6 دولار للأونصة، وتراجع البلاتين 0.8% إلى 936.41 دولار، ونزل البلاديوم 1.2% إلى 942.52 دولار.