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نعرض لكم الان تفاصيل خبر مؤتمر جريدة دوت الخليج.. كريم عوض: نشاط وتوسع القطاع الخاص ضمانة… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 03:15 مساءً - فريق دوت الخليج _ أكد كريم عوض الرئيس التنفيذي لمجموعة إي اف جي القابضة، أن الرهان على جذب استثمار أجنبي مباشر يتطلب نشاط ودور أكبر للاستثمار المحلي من القطاع الخاص.
وأضاف عوض في الجلسة الأولى بمؤتمر دوت الخليج السنوي السادس “الإصلاح المرن” – عبور هادئ لتحديات الاقتصاد، أن بدون زيادة في حجم استثمارات القطاع الخاص المحلي ستظل معدلات الاستثمار الأجنبي بمصر عند معدلاتها المعتادة ولكن لن تشهد الطفرات المرجوة.
وأكد عوض، أن مؤشر مديري المشتريات والذي يصدر بشكل شهري ويشير إلى توسع أو انكماش القطاع الخاص في مصر يعتبر من أهم العوامل التي ينظر إليها الاقتصاديين والمستثمرين.
وتابع: ” كان من الواضح خلال الفترة الماضية انكماش القطاع الخاص في قطاعات كالأغذية والأدوية “. مؤكدا على أهمية التعامل مع هذا الأمر وتحفيز القطاع الخاص المحلي على التوسع لضمان تحقيق طفرة في الاستثمار الأجنبي المباشر.
وقال كريم عوض إن شركته تتوقع خفض أسعار الفائدة خلال الربع الأول من 2025 بالتزامن مع تراجع التضخم الأمر الذي يسمح بنشاط أكبر للقطاع الخاص لتمويل التوسعات وبالتالي يحفز شهية المستثمر الأجنبي لدخول السوق.
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