محمد المهندس: تعليمات تنفيذ مبادرة 15% لدعم القطاع الصناعي…

دبي - احمد فتحي في الأحد 8 ديسمبر 2024 03:15 مساءً - باره عريان _ أكد محمد المهندس رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، ورئيس هيئة المكتب، ورئيس مجلس إدارة شركة المصانع الميكانيكية على ضرورة تفعيل تصريحات كبار المسؤولين والبنك المركزي المصري الخاصة بدعم وتحفيز القطاع الصناعي، لتحقيق الهدف المرجو منها.

ونوه إلى أن مبادرة الـ 15% لدعم القطاع الصناعي، لم تُفعّل حتى الآن، حيث إن البنوك تجيب عن تساؤلات المصنعين حول هذه المبادرة بأنها لم تتلق تعليمات بتنفيذها، في حين أن الوزير أعلن عن إطلاق المبادرة، كما حدد القطاعات ذات الأولوية.

وقال إنه يتفق مع القائمة التي أعلنت عنها الدولة للقطاعات الإنتاجية ذات الأولوية، والتي تشمل الصناعات الدوائية، والهندسية، ومواد البناء، والتعدينية، والنسيجية، والغذائية، والكيماوية. وأشار إلى أن البنوك تطلب من المصنعين تقديم أوراقهم، حتى تكون لهم الأولوية، ثم تعرض عليهم الحصول على تمويلات خارج المبادرة.

ولفت إلى أن معدلات الفائدة الحالية تتسم بكونها مرتفعة بشكل كبير، لذا يصعب على الصناعات تحملها. وشدد على ضرورة تفعيل مبادرة الـ 15%، وتحديد البنوك المشاركة في المبادرة، ومحاسبة البنوك التي تمتنع عن القيام بالدور المنوط بها في هذا الإطار، مؤكدًا أن المصنعين في انتظار تفعيل المبادرة لشراء المواد الخام وتنشيط حركة الإنتاج، بما يمكنهم من المنافسة وعودة المنتج المصري إلى مكانته في الأسواق العالمية.

وأضاف محمد المهندس أن تفعيل المبادرة من أهم القرارات التى يترقبها المصنعون حاليًا، لما لها من دور قوي في دعم المصنعين عبر تمكينهم من شراء معدات حديثة تعتمد على أحدث تقنيات التكنولوجيا، ما يساعدهم على زيادة الإنتاجية وتعظيم الاستفادة.