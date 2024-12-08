مال وأعمال

وزير التموين: انطلاق معرض “نبيو” للذهب الأحد…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير التموين: انطلاق معرض “نبيو” للذهب الأحد… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأحد 8 ديسمبر 2024 03:15 مساءً - محمد أحمد _ أعلن الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، انطلاق النسخه الجديدة من معرض “نبيو” للذهب والمجوهرات، في الفترة من 15 إلي 17 ديسمبر 2024، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري.

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وأوضح الوزير خلال مؤتمر صحفي، أن المعرض سيقام على مساحة 10 آلاف متر مربع بمشاركة 80 عارضا من 49 علامة تجارية و31 عارض دولي بمشاركة تركيا وإيطاليا للمرة الاولي.

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وأضاف،أن الفعاليات ستتضمن برنامج “المشترين الدوليين” الذي سيجمع 166 مشاركًا من 19 دولة من مختلف القارات، مما يعزز التعاون التجاري وزيادة الصادرات المصرية إلى الأسواق العالمية.

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وكشف وزير التموين عن تضمن فعاليات المعرض كذاك، إقامة مسابقة تصميم المجوهرات للعام الثاني على التوالي بمشاركة 280 متسابقا من مصر و13 من دول أخري، كما أنه سيتم إقامة معرض فني تحت عنوان “مجوهرات” كانعكاس للهوية المصرية عبر التاريخ، ويسلط الضوء على الفنون الجميلة على صناعة المجوهرات.

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ونوه فاروق، إلي قيام وزارة التموين بتقديم الدعم اللازم للعارضين والمشاركين من خلال تسهيل الإجراءات وتوفير بيئة داعمة تحقق الاستفادة القصوى من هذا الحدث، مؤكدًا أن قطاع الذهب والمجوهرات يُعد أحد الركائز الاقتصادية الهامة التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وزيادة الصادرات المصرية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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