المشاط: الدولة تواصل تعزيز صمود الاقتصاد عبر برامج الاستدامة…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 04:13 مساءً - بارة عريان ويارا الجنايني _ أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الدولة تسعى بكل جهد لتعزيز صمود الاقتصاد المصري رغم التحديات المتعددة التي يواجهها، مشيرةً إلى أن الحكومة تتبنى إستراتيجيات مبتكرة لدعم الاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة.

وأوضحت المشاط خلال كلمتها في مؤتمر “الناس والبنوك”، أن الدولة أطلقت مجموعة من برامج الاستدامة والتمويل التي تهدف إلى دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحقيق التحول نحو الاقتصاد الأخضر، بما يتماشى مع الاتجاهات العالمية نحو بيئة أكثر استدامة.

وفي هذا السياق، لفتت إلى التعاون الوثيق بين الحكومة والقطاع الخاص والجهات المصرفية، وذلك لتحقيق توجه الدولة نحو الاقتصاد المستدام، وهو ما يُعدُّ حجر الزاوية في ضمان استمرارية النمو الاقتصادي والتنمية المتوازنة.

كما أشارت الوزيرة إلى أهمية دفع الاستثمارات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدةً على أن توفير التمويل العادل والمنصف يعد من الأولويات لتلبية الاحتياجات التمويلية في مختلف القطاعات.

أضافت المشاط أن التحديات الائتمانية تظل من القضايا الجوهرية، خاصة في الدول النامية التي تعاني من صعوبة في الوصول إلى التمويل الكافي.