مال وأعمال

المصرية للتكرير تسدد تسوية ديونها بقيمة 524 مليون دولار…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر المصرية للتكرير تسدد تسوية ديونها بقيمة 524 مليون دولار… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في السبت 9 نوفمبر 2024 06:15 مساءً - محمد أحمد_ أعلن الدكتور محمد سعد، رئيس شركة المصرية للتكرير، عن خطط الشركة للوفاء الكامل بديونها المتبقية، حيث تعتزم سداد 524 مليون دولار المتبقية بحلول عام 2025.

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وأوضح سعد، خلال مؤتمر صحفي، أن الشركة بدأت بتسديد قرض بقيمة 2.35 مليار دولار منذ 2019، ونجحت حتى الآن في تخفيض الرصيد المتبقي إلى 724 مليون دولار.

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وأشار سعد إلى أن الشركة ستقوم بتسديد دفعة إضافية بقيمة 200 مليون دولار في ديسمبر 2024، مما سيخفض الدين المتبقي إلى 524 مليون دولار مع نهاية العام.

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و حصلت المصرية للتكرير على القرض من مجموعة بنوك دولية بغرض تمويل إنشاء معملها للتكرير، مع التزام بسداده كاملاً بحلول ديسمبر 2027.

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يُذكر أن المشروع أسهم في توفير 15,000 فرصة عمل خلال مراحل إنشائه، إلى جانب توفير 143 وظيفة دائمة للعمالة المحلية، كما تم إنشاء مراكز توظيف لربط شباب المنطقة بسوق العمل المحلي.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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