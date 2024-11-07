نعرض لكم الان تفاصيل خبر ميناء دمياط يسجل انخفاضا بنسبة 16% في حركة السفن خلال أكتوبر من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 7 نوفمبر 2024 04:13 مساءً - يارا الجنايني – كشفت هيئة ميناء دمياط عن بيانات حركة السفن والبضائع لشهر أكتوبر 2024، مسجلةً انخفاضاً ملحوظاً في إجمالي عدد السفن التي استقبلها الميناء، والتي بلغت 280 سفينة، بتراجع نسبته 16% مقابل 333 سفينة خلال نفس الشهر من العام الماضي.

وسجلت حركة سفن البضائع العامة نمواً بنسبة 11%، حيث ارتفع عدد السفن إلى 51 سفينة، لتُمثل 18% من إجمالي الحركة بالميناء، مقابل 46 سفينة في أكتوبر 2023.

كما شهدت سفن الصب السائل زيادة لافتة بنسبة 43%، حيث وصلت إلى 20 سفينة مقابل 14 سفينة في الفترة ذاتها من العام الماضي، لتشكل 7% من إجمالي الحركة.

على الجانب الآخر، انخفضت أعداد سفن الصب الجاف بنسبة 11%، لتسجل 97 سفينة تمثل 35% من إجمالي الحركة، بعد أن كانت 109 سفن العام الماضي.

كما تراجعت حركة سفن الحاويات بنسبة 19%، لتصل إلى 87 سفينة مقابل 107 سفن في أكتوبر 2023، ما يعادل 31% من إجمالي الحركة.

أما السفن الترددية والخدمية فقد انخفضت بنسبة 61%، مسجلةً 25 سفينة فقط مقابل 64 سفينة في العام الماضي، ما يمثل 9% من الإجمالي.

نمو متفاوت في حركة البضائع

وبحسب تقرير وزارة النقل، شهد إجمالي كميات البضائع المتداولة في الميناء انخفاضاً طفيفاً بنسبة 1%، ليصل إلى 4.11 مليون طن، مقابل 4.15 مليون طن في أكتوبر 2023.

وشهدت البضائع العامة التقليدية ارتفاعاً بنسبة 37%، لتصل إلى 536,890 طن، ما يمثل 13% من الإجمالي، مقابل 391,100 طن في الفترة نفسها من العام الماضي.

وفيما يخص الصب الجاف، ارتفعت كمياته بنسبة 7% لتصل إلى 2.15 مليون طن، ما يمثل 52% من إجمالي الكميات المتداولة، مقابل 2.01 مليون طن العام الماضي.

كما سجلت كميات الصب السائل زيادة بنسبة 3% لتصل إلى 228,300 طن، ما يمثل 6% من الإجمالي، مقابل 222,400 طن في أكتوبر 2023. وبلغ إجمالي البضائع العامة 2.92 مليون طن بزيادة نسبتها 11% عن أكتوبر 2023 الذي سجل 2.63 مليون طن.

في المقابل، انخفضت كميات البضائع المحواة بنسبة 22%، حيث بلغت 1.19 مليون طن، ممثلةً 29% من إجمالي الكميات المتداولة، مقابل 1.52 مليون طن خلال نفس الفترة من العام السابق.

تراجع في أعداد الحاويات المكافئة

وأظهرت بيانات الميناء تراجعاً كبيراً في أعداد الحاويات المكافئة خلال أكتوبر 2024 بنسبة 34%، حيث بلغت 123,967 حاوية مقابل 188,568 حاوية في أكتوبر 2023.

وانخفضت حاويات الواردات بنسبة 33%، لتسجل 55,075 حاوية مقابل 81,859 حاوية في الفترة نفسها من العام الماضي، كما تراجعت حاويات الصادرات بنسبة 31% لتصل إلى 62,832 حاوية مقابل 91,261 حاوية العام الماضي.

وقد شهدت الحركات الإضافية أيضاً انخفاضاً بنسبة 61%، لتسجل 6,060 حاوية فقط مقابل 15,448 حاوية في أكتوبر 2023، ما يمثل 5% من إجمالي حركة الحاويات.