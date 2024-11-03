علي عوف: أدوية الأورام والهرمونات ومشتقات الدم أبرز الصناعات…

دبي - احمد فتحي في الأحد 3 نوفمبر 2024 05:27 مساءً - فاطمة أبوزيد _ قال الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، والعضو المنتدب للمجموعة العربية الدولية Aig، إن الصناعات التي تستهدف الحكومة توطينها في مجال الدواء تتمثل في أدوية الأورام، وأدوية الهرمونات، وأدوية مشتقات الدم، وكذلك المستحضرات البيولوجية.

أضاف عوف، في تصريحات لجريدة دوت الخليج، أن أبرز الحوافز المطلوبة من الحكومة لتشجيع الشركات على توطين الصناعات غير الموجودة تكمن في وضع خريطة واضحة، وتصور صحيح لسعر الدولار خلال الفترة المقبلة، فضلًا عن ضرورة تخصيص أراض بتسهيلات وإعفاءات ضريبية، مع ضرورة تحسين سير عمل الإجراءات الإدارية، لا سيما فيما يتعلق بالبطء في تخليص الأوراق الحكومية.

وتابع العضو المنتدب للمجموعة العربية الدولية Aig، أن الحوافز تتضمن ضرورة توفير مبادرات تمويلية بفائدة تصل لـ 7%، لافتًا إلى أن المنطقة الجغرافية المناسبة لتوطين الصناعات غير الموجودة في مصر تتمثل في عدة مناطق، ومنها منطقة أكتوبر، والعاشر من رمضان، ومنطقة بدر، والعامرية.

وحول دعم الحكومة لدور المشروعات الصغيرة والمتوسطة، نوه عوف، إلى أن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تصنيع الصناعات غير الموجودة في مصرضروري، مطالبًا بضرورة تسهيل وتسريع الإجراءات اللازمة لإصدار التراخيص، مع طرح مبادرات تمويلية بنسب منخفضة، تناسب وتلائم تلك المشروعات، فضلًا عن توافر التدريب للعاملين بذلك القطاع.

20 مليار جنيه حجم الاستثمار المطلوب للصناعات غير الموجودة

وأوضح العضو المنتدب للمجموعة العربية الدولية Aig، أن نسبة التوطين المحلي للقطاع الطبي تجاوزت 90%، موضحًا أنه يستهدف الوصول لـ 95% خلال الفترة المقبلة، كما أنه يستلزم ضخ 20 مليار جنيه لإقامة تلك الصناعات.

وذكر عوف، أن الحكومة تواجه تحديات في إقامة الصناعات غير الموجودة في مصر، ومنها ضرورة توافر دراسة جدوى لتلك الصناعات، من أجل ضمان استمرارية التصنيع، نظرًا لارتفاع تكاليف تلك الصناعات.