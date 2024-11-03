كريستالينا جورجيفا: الإصلاحات الاقتصادية تعزز أمان مصر وتفتح…

دبي - احمد فتحي في الأحد 3 نوفمبر 2024 04:21 مساءً - يارا الجنايني _ أكدت كريستالينا جورجيفا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، أن مصر حققت تقدمًا ملحوظًا في مسارها الاقتصادي، حيث شهدت انخفاضًا ملموسًا في مستويات الدين، مما يعكس زيادة في أمان البلاد في ظل مناخ عالمي يتسم بالعديد من الصدمات الاقتصادية.

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وفي تصريحها خلال زيارة للعاصمة الإدارية الجديدة، أشادت جورجيفا بجهود الحكومة والشعب المصري في تنفيذ الإصلاحات الضرورية، قائلة: “إن الإصلاح ليس سهلاً، لكن ما تحقق حتى الآن يدل على إصرار وعزيمة وطنية تستحق الإشادة.” وعبّرت عن ثقتها الراسخة بأن هذه الإصلاحات ستؤتي ثمارها، مما سينعكس إيجابيًا على اقتصاد مصر ويعزز من ديناميكيته ورخاءه.

ولفتت جورجييفا إلى أهمية الإصرار على تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، حيث يتطلب ذلك اتخاذ خطوات فعالة لخفض نسبة التضخم، مما يساهم في تحقيق بيئة اقتصادية أكثر استدامة. كما أشارت إلى ضرورة ازدهار القطاع الخاص، وأكدت على أهمية خلق فرص عمل لأكثر من مليون شاب يدخلون سوق العمل سنويًا، مشددة على الإجراءات التي يمكن أن تتخذها السلطات المصرية لدعم هذا القطاع الحيوي.

وفي حديثها عن تحقيق أهداف الاقتصاد الأخضر، تعهدت بمناقشة الجهود الرامية في هذا الاتجاه في الأسبوع المقبل، معبرة عن أهمية التنمية المستدامة في تحقيق الأهداف الوطنية.