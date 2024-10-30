رئيس الوزراء: احتياطي السلع الاستراتيجية آمن ومنظومة جديدة…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 30 أكتوبر 2024 04:14 مساءً - يارا الجنايني_ أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء، أن احتياطي السلع الاستراتيجية في مصر آمن ومستقر، مشدداً على عدم وجود أي نقص في المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية التي تلبي احتياجات المواطنين.

وأعرب مدبولي عن نجاح الحكومة في تجاوز الأزمة التي مر بها قطاع الأدوية خلال الفترة الماضية، إذ أصبحت جميع الأدوية الأساسية متوفرة بشكل كامل.

وأوضح أن الدولة تعمل بالتعاون مع شركات تصنيع الأدوية لضمان تكوين مخزون استراتيجي يكفي لفترة ستة أشهر قادمة، في خطوة تعزز استقرار سوق الدواء وتحمي من أي تقلبات مستقبلية.

كما كشف رئيس مجلس الوزراء المصري عن إطلاق منظومة جديدة بالتنسيق مع هيئة الدواء المصرية، تعتمد على تقنية “الباركود” لتتبع مواقع وكميات الأدوية المخزنة بدقة. وأكد أن هذه الآلية ستمكّن الحكومة من رصد حركة الأدوية في السوق، مما يتيح السيطرة على أي محاولات للتلاعب أو الاحتكار، ويوفر المزيد من الضمانات للمواطنين بشأن استمرارية توفر الأدوية الأساسية.