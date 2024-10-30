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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الحكومة: مد الإعفاء من مقابل الجُعل حتى 31 مايو 2025 من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 30 أكتوبر 2024 04:14 مساءً - وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة على، على طلب وزارة الطيران المدني، بشأن مد الإعفاء من مقابل الجُعل حتى 31 مايو 2025، لجميع دول العالم.
يأتي القرار، تشجيعًا لشركات الطيران وسعيًا لزيادة الحركة الجوية من أجل تنشيط السياحة الوافدة لمطارات الجذب السياحي لجمهورية مصر العربية.
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