عمر عبد العزيز: راية فودز تعتزم إنشاء مصنع جديد باستثمارات…

دبي - احمد فتحي في الأحد 20 أكتوبر 2024 02:19 مساءً - شاهندة إبراهيم – قال المهندس عمر عبد العزيز الرئيس التنفيذي لشركة راية فودز، إن الشراكة مع Helios Investment تمثل صفقة محورية بالنسبة للشركة، ومن المرتقب أن تهيأ هذه الشراكة راية فودز للمرحلة الثانية في عمرها.

وأشار عبد العزيز خلال مؤتمر صحفي اليوم، إلى أنه سيتم إنشاء مصنع جديد على مساحة 25 ألف متر مربع في منطقة السادات باستثمارات 14 مليون دولار بعد إتمام صفقة الاستحواذ على 49% من راية فودز، مضيفا: “من المستهدف زيادة الطاقات الإنتاجية وإضافة خطوط إنتاج للتجفيف بعدما رأت الشركة فرصة قوية للتواجد في هذا المجال بشكل تنافسي”.

ولفت إلى أن المؤشرات تشير إلى أن مبيعات عام 2024 ستكون استثنائية بدعم من تحقيقها ضعف مبيعات عام 2023 بأكمله خلال الشهور الستة الأولى فقط من 2024.

وقال إن راية فودز تستهدف تقديم منتجات مختلفة خلال الخمس سنوات المقبلة، كما تسعى لتعظيم استفادتها من الشراكة مع Helios من خلال القيمة المضافة في الخبرة والانتشار في القارة الإفريقية.