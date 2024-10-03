نعرض لكم الان تفاصيل خبر بولاريس باركس تستهدف جذب استثمارات مباشرة بقيمة 4 مليارات… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 3 أكتوبر 2024 05:13 مساءً - شاهندة إبراهيم _ قال المهندس باسل شعيرة المدير العام لشركة بولاريس باركس للتطوير الصناعي، إنها تستهدف جذب استثمارات مباشرة بحوالي ملياري دولار إلى المنطقة الصناعية والخدمية المتكاملة المزمع تطويرها بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وفي وقت سابق، وقعت بولاريس باركس مذكرة تفاهم لتطوير منطقة صناعية وخدمية متكاملة على مساحة تزيد عن مليوني متر مربع في العاصمة الإدارية، باستثمارات 6 مليارات جنيه.

وتوقع شعيرة، في تصريحات لنشرة دوت الخليج، توقيع عقد تخصيص أرض المشروع بنهاية العام الجاري أو الربع الأول من 2025.

كما أشار إلى أن الشركة تستهدف جذب استثمارات مباشرة بقيمة ملياري دولار أخرى في مشروعها بمدينة أكتوبر الجديدة، بواقع مليار دولار لكل مرحلة.

وأوضح أن بولاريس باركس تستهدف الانتهاء من تنفيذ المشروع على مرحلتين، تنتهي الأولى خلال 3 سنوات، والثانية بعد عامين إلى 3 أعوام لاحقة، بإجمالي مساحة 2.6 مليون متر مربع، وباستثمارات 4.5 مليار جنيه.

وقدر شعيرة قيمة استثمارات المرحلة الأولى بحوالي 2.5 مليار جنيه، مضيفًا أن الشركة سددت الدفعة المقدمة واستلمت المرحلة الأولى ووقعت عقد المشروع.

واستلمت بولاريس باركس قطعة أرض المرحلة الأولى بمساحة 1.3 مليون متر مربع، وفق شعيرة.

ولفت شعيرة إلى أن الشركة قدمت طلبات للحصول على قطع أراضٍ جديدة في 5 مناطق، هي: العاشر من رمضان وبدر والعبور والسادات وبرج العرب.

وأضاف أن بولاريس ستستهدف المشروعات بحسب الأراضي التي ستوفرها الحكومة.

وقدر إجمالي محفظة الأراضي التي تطورها بولاريس باركس بحوالي 7 ملايين متر مربع.

وأوضح أن الشركة تمول كل مشروعاتها القائمة ذاتيًا ولم تلجأ للتمويل البنكي حتى الآن.

وأشار إلى أن استراتيجية الشركة تركز على توفير مناطق صناعية متكاملة تضم مختلف الصناعات المتجانسة بيئيًا، وخاصة الغذائية والدوائية والهندسية.

وأكد شعيرة أن الشركة بدأت تتلقى حجوزات من مستثمرين محليين ودوليين للمرحلة الأولى من أرض أكتوبر الجديدة، مشيرًا إلى أن التفاوض مع الأجانب يستغرق وقتًا أطول لحين إنجاز أعمال التطوير الصناعي.

ونوه بأن المجمعات الصناعية التابعة للشركة وفرت أراضي مرفقة لعدد من المصنعين الأتراك لإقامة مصانعهم، ومنها حياة كيميا “مولفيكس” وبيم.

وأشار إلى ارتفاع الشهية الاستثمارية في قطاعات الغزل والنسيج والملابس والأجهزة المنزلية والصناعات الهندسية بشكل عام.

وأكد شعيرة أن ارتفاع أسعار المدخلات من المواد الخام يعد أحد أبرز العوامل المؤثرة على حجم أعمال التطوير الصناعي، لافتًا إلى أن أعمال ترفيق الأراضي تحتاج إلى استثمارات ضخمة.

وأضاف أن الأوضاع الاقتصادية عمومًا تؤثر على المبيعات، خاصة اضطرابات العملة الصعبة التي تؤثر على قرار المستثمر الأجنبي، مؤكدًا أن استقرار سعر الدولار حاليًا سيسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.