نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير تقبض على شخصين لترويجهما نبات القات المخدر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير على مواطنَيْن لترويجهما نبات القات المخدر مخبأ في مركبة يقودها أحدهما بمحافظة الفرشة، وتم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة