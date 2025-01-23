أبو الغيط يلتقي وزير خارجية الجزائر لبحث الملفات العربية

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أحمد جودة - القاهرة - التقى أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد عطاف، وزير خارجية الجزائر، في مكتبه، لبحث عدد من الملفات والأوضاع في الدول العربية والمنطقة، وإجراء عدد من المشاورات.

أحمد أبو الغيط ووزير خارجية الجزائر

وقال أبو الغيط، عبر منشور له على حسابه الشخصي بمنصة (×): سعدت بزيارة معالي الاخ أحمد عطاف وزير خارجية الجزائر في مكتبه كرئيس ‎مجلس الأمن لشهر يناير.

وأضاف: استعرضنا بعض الموضوعات العربية الهامة على جدول أعمال المجلس، موضحا أنا الجزائر تقوم بدور فعال ومقدر باعتبارها العضو العربي بالمجلس.

وأوضح أبو الغيط، إنه سيقدم اليوم الخميس، إحاطة للمجلس في بند التعاون مع ‎الجامعة العربية.