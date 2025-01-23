مينا عادل مؤسس Fit4It لـ"دوت الخليج": رحلة اللياقة البدنية لكل شخص تختلف بمتطلبات فريدة.. وبرنامجنا يضمن حياةً صحية أفضل

بعدما كانت الرشاقة والجسم النحيل دوت الخليج أهم الركائز التي يرتكز عليها الإنسان في حياته كهدفٍ أساسي، باتت اللياقة والعافية Wellness المعيار الأهم لصحةٍ جيدة ومستدامة.

وتنقسم اللياقة البدنية إلى قسمين:

1. اللياقة العامة: الصحة والرفاهية.

2. اللياقة الخاصة: ويعتمد تعريفها على أساس القدرة على تنفيذ جوانب محددة من الرياضة أو أي وظيفةٍ أخرى.

تتحقق اللياقة البدنية عادةً من خلال التغذية الطبيعية الصحيحة، ممارسة التمارين، والراحة الكافية. وقد عُرفت اللياقة في السنوات السابقة، بالقدرة على القيام بالأنشطة اليومية دون تعبٍ مفرط؛ غير أن التغيرات في أنماط الحياة حاليًا وزيادة أوقات الترفيه، تجعل هذا التعريف غير كافٍ في أيامنا هذه. وتُعتبر اللياقة البدنية مقياسًا لقدرة الجسم على العمل بكفاءة وفعالية في أنشطة العمل وأوقات الترفيه، لتكون صحية، ومقاومة لأمراض نقص الحركة، ومواجهة الحالات الطارئة. العناصر الأساسية للياقة البدنية دوت الخليج: المرونة، والإطالة، والسرعة، والقوة العضلية، والرشاقة، والقدرة العضلية، والتوازن، والدقة، والتحمل العضلي، والتحمل الدوري التنفسي، وأخيرًا التوافق.

يجد الكثير من الناس غايتهم في تحقيق أعلى درجات اللياقة من خلال برامج التدريب المخصصة Customized Training Programs، التي تُتيح لكل فرد التمرن حسب احتياجاته الخاصة. وفي دبي، تتوافر هذه البرامج؛ ومنها برنامج Fit4It الذي أسَسه مينا عادل، مُدرب مُحنك وبطل ملاكمة سابق، بهدف خدمة الأفراد الذين يتطلعون لتجربة لياقة بدنية عالي مع نهجٍ مُصمم خصيصًا للأشخاص أولاً.

عادل مينا مؤسس برنامج Fit4It للياقة البدنية في دبي - رئيسية واولى

في مقابلة اليوم، يُحدثنا مينا أكثر عن برنامجه وما يُميَزه؛ كما يتطرق لأهمية اللياقة البدنية للإنسان وكيفية تحقيقها.

أهلًا وسهلًا بكَ مينا معنا على موقع "دوت الخليج"؛ أخبرنا لو سمحت ما هو برنامج Fit4It ، ولماذا ابتكرته؟

Fit4It دوت الخليج شركة عافية شاملة تعالج قضايا تتعلق بأسلوب الحياة، من خلال دمج اللياقة البدنية واليقظة والتغذية، لمساعدة الأفراد على تحقيق الرفاهية الكاملة. وهي تستند إلى فكرة مفادها أن رحلة اللياقة البدنية لكل شخص تختلف بمتطلبات وأهداف وتفضيلات فريدة. لقد أنشأنا Fit4It لتمكين الناس من عيش حياةٍ أكثر صحة، من خلال دمج اللياقة البدنية في روتينهم اليومي. وهدفنا هو جعل اللياقة البدنية سهلة وميسورة التكلفة ومخصصة، ومعالجة الاحتياجات الفريدة لكل فرد مع إحداث تغيير إيجابي في نمط الحياة.

من هو الجمهور المستهدف لهذا البرنامج؟

Fit4It مخصص لأي شخص يسعى إلى تحسين صحته البدنية والعقلية، بغض النظر عن العمر أو مستوى اللياقة البدنية. تُلبَي برامجنا احتياجات المهنيين المشغولين والآباء وكبار السن وعشاق اللياقة البدنية والأفراد الجدد في اللياقة البدنية، ولكنهم حريصون على بدء رحلتهم نحو نمط حياة أكثر صحة.

من الأشخاص المؤهلون ليكونوا هدفًا لـ Fit4It؟

أي شخص لديه رغبة في تحسين صحته العامة مؤهل. سواء كنتِ تتطلعين لإنقاص الوزن أو اكتساب القوة أو تحسين صحتكِ العقلية، أو ببساطة، تبنَي عادات أكثر صحية؛ فقد صممت Fit4It برامج مخصصة لتلبية أهدافٍ وقدرات متنوعة.

يوفر Fit4It تفضيلات وأهداف فريدة لكل شخص حسب احتياجاته

ما نوع البرامج التي يتكون منها Fit4It؟

يقدم Fit4It مجموعة متنوعة من البرامج وفقًا لاحتياجات الفرد وتفضيلاته. ويُركَز برنامجنا الرائد المسمى Transform 360 على التحول الكامل للعقل والجسم. تتضمن البرامج التي يقدمها Fit4It:

• تدريب لياقة بدنية شخصي: مصمم وفقًا لأهداف الفرد في مكانه المفضل والوقت المفضل.

• استشارات التغذية: لتحسين العادات الغذائية.

• جلسات اليقظة: لتعزيز الوضوح العقلي وتقليل التوتر.

• أنشطة متخصصة للاختيار من بينها: اليوغا، وتحفيز العضلات الكهربائي، والملاكمة، والمزيد.

لماذا تنصح الناس بالتسجيل في Fit4It؟

Fit4It دوت الخليج أكثر من مجرد شركة لياقة بدنية - إنها ترقيةٌ لأسلوب الحياة. نحن نفهم الاحتياجات الفردية ونُركَز على النتائج قصيرة وطويلة الأجل من خلال دمج اللياقة البدنية في نمط الحياة اليومي.

مع الاهتمام الشخصي والمدربين الخبراء والتركيز على العافية الشاملة، نضمن نتائج قابلة للقياس. وسواء كان هدفكِ هو تحسين اللياقة البدنية أو الصحة العقلية أو التغذية، فإننا نقدم نهجًا شاملاً يناسب نمط حياتكِ بسلاسة.

لماذا باتت اللياقة البدنية اهتمامًا أساسيًا للأجيال الشابة والكبار هذه الأيام؟

يُنظر إلى اللياقة البدنية الآن على أنها مفتاحٌ ليس فقط للعيش لفترة أطول، وإنما للعيش بشكلٍ أفضل. بالنسبة للأجيال الأصغر سنًا، يتعلق الأمر بالثقة والأداء والجماليات؛ أما للأجيال الأكبر سنًا، فيتعلق الأمر بالحفاظ على الحركة ومنع المرض والبقاء مستقلاً. هناك اعترافٌ متزايد بالتأثير العميق للياقة البدنية على الصحة العقلية ونوعية الحياة.

المواطبة على التمرين ضرورية لتحقيق اللياقة البدنية العالية

كيف يمكن أن تؤثر اللياقة البدنية على الصحة والشيخوخة؟

تساعد اللياقة البدنية في الحفاظ على كتلة العضلات وكثافة العظام وصحة القلب والأوعية الدموية، وهي أمورٌ بالغة الأهمية مع تقدمنا في العمر. إذ تُقلَل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة، وتُعزز الصحة العقلية وطول العمر، مما يضمن أن التقدم في السن لا يعني فقدان الحيوية. تؤدي اللياقة البدنية ليس فقط إلى العيش لفترةٍ أطول، وإنما بصورةٍ أفضل.

كيف يمكننا دمج اللياقة البدنية ضمن جداولنا المزدحمة أسبوعيًا؟

تأسست Fit4It لتلبية الحاجة المتزايدة لدمج اللياقة البدنية في الجداول المزدحمة. يصل إليكِ مدربو اللياقة البدنية المعتمدون لدينا في موقعكِ والوقت المفضل لديكِ، حتى لا تضطري لإضاعة الوقت في التنقل إلى صالة الألعاب الرياضية، وتتمتعي بالمرونة للتدريب في أي مكان - منزلكِ أو شاطئكِ أو حديقتكِ.

بالنسبة للأفراد المشغولين للغاية، فإن جدولة تمارين أقصر وعالية الكثافة أو دمج اللياقة البدنية في الأنشطة اليومية - مثل المشي أو ركوب الدراجات أو استخدام المكاتب الدائمة - يمكن أن يُحدث فرقًا. تقدم Fit4It جلسات مرنة حسب الطلب تتكيف مع جدولكِ، مما يضمن عدم تفويتكِ للتمرين أبدًا.

ما دوت الخليج أنواع تمارين اللياقة البدنية الأفضل للتكيف معها، وفقًا للعمر / الجنس؟

بالنسبة للشباب: التدريب عالي الكثافة، أو رفع الأثقال، أو الرياضة.

للبالغين في منتصف العمر: تدريب القوة واليوغا وتمارين القلب والأوعية الدموية.

لكبار السن: أنشطة منخفضة التأثير مثل المشي والسباحة والبيلاتس.

في حين أن الجنس يلعب دورًا أقل في أنواع التمارين، يمكن تصميم البرامج وفقًا للأهداف الشخصية، مثل بناء القوة أو شد الجسم. الصحة العقلية دوت الخليج مفتاح الرفاهية الكاملة وفي Fit4It نحن نفهم حقًا المتطلبات والقضايا المتعلقة بالصحة العقلية لكل فئة عمرية.

كيف يمكنني المحافظة على الحافز لممارسة الرياضة؟

ضعي أهدافًا واقعية قصيرة وطويلة المدى، تابعي التقدم بانتظام؛ واحتفلي بالانتصارات الصغيرة. أحيطي نفسكِ بمجتمعات داعمة مثل Fit4It، حيث يشجعكِ المدربون والأقران على الاستمرار. تم تصميم أحداثنا الجماعية مثل تمارين الشاطئ أو أحداث اللياقة البدنية للأمهات الجدد لإضفاء شعور المجتمع والانتماء إلى قبيلتنا المتنامية من المتحمسين للياقة البدنية. ويُعد العثور على التمارين التي تستمتعين بها أمرًا أساسيًا للإستمرار في التدريب.

كم مرة يجب أن نمارس الرياضة أسبوعيًا؟

3 مرات في الأسبوع هو أمرٌ مثالي بمتوسط ساعة لكل جلسة، بما في ذلك عمليات الإحماء وتمارين القوة والتهدئة والتمدد. الاتساق والتقنية المناسبة أكثر أهمية من الكثافة، خاصةً للمبتدئين.

ما هو أفضل وقت/أوقات لممارسة الرياضة، وما هو الوقت المثالي (حسب العمر/الجنس)؟

• الصباح: مثالي لأولئك الذين لديهم أيامٌ طويلة مزدحمة، ويريدون بدء يومهم من خلال تعزيز التمثيل الغذائي ومستويات الطاقة.

• المساء: مناسب لأولئك الذين يعانون من صخب الصباح أو يحتاجون إلى تخفيف التوتر بعد العمل ونوم أفضل.

العمر والجنس أقل أهمية من التفضيلات الشخصية والجداول اليومية. لذا فإن أفضل وقت هو عندما تكونين على الأرجح ثابتة ومنتظمة في التمرين.

متى يكون من الضروري التوقف والراحة من التمرين؟

استمعي إلى جسدكِ، واستريحي عندما تعانين من الألم أو التعب أو علامات الإفراط في التدريب مثل اضطرابات النوم أو الألم المستمر. أيام الراحة ضروريةٌ أيضًا لاستعادة العضلات ومنع الإرهاق.

ينصحكِ مينا بالتغذية الصحية بجانب التمرين للوصول إلى لياقة بدنية عالية

بصرف النظر عن القيام بالتمارين، ما الذي يمكنني فعله أيضًا للعناية بصحتي؟

ركَزي على التغذية المتوازنة والترطيب الكافي وممارسات اليقظة؛ ولا يمكننا التأكيد بما فيه الكفاية على أهمية النوم الجيد لصحةٍ أفضل. الفحوصات الصحية المنتظمة وإدارة التوتر مهمةٌ أيضًا.

ما نصيحتكَ بشأن اللياقة البدنية والصحة لقارئات "دوت الخليج"؟

رحلة اللياقة البدنية لكل شخص فريدة من نوعها، لذا فإن النهج الواحد الذي يناسب الجميع لن ينجح أبدًا. يتعلق الأمر باكتشاف ما يناسبكِ والالتزام به؛ ابدأي بخطواتٍ صغيرة، وثابري، اعتنقي العافية الشاملة من خلال موازنة اللياقة البدنية والتغذية والصحة العقلية. يجب أن تكون رحلة اللياقة البدنية الخاصة بكِ ممتعة ومسلية، للتأكد من استمراركِ فيها. وتذكَري أن صحتكِ دوت الخليج أساس كل شيءٍ آخر في الحياة.