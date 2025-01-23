انت الأن تتابع خبر "هتكسب فلوس كتير أوي".. طريقة زراعة الحبهان في المنزل بدون تكاليف..مش هتحتاجي تشتريه تاني! والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - لاشك أن الحبهان يعتبر من أفضل التوابل التي يتم استخدامها من قبل ربات البيوت بشكل كبير ولكن سعره كبير للغاية ولذلك حرصنا من خلال موقعنا بوابة الزهراء التعرف على طريقة زراعة الحبهان في المنزل بدلاً من الحاجة لشرائه بشكل دوري من خلال هذا المقال بشكل تفصيلي.
طريقة زراعة الحبهان بالتفصيل
هناك مجموعة من الخطوات التي يجب القيام بها حتى تتمكن من زراعة الفلفل الاسود في المنزل وهي تتمثل فيما يلي:
- في البداية عليك ان تقوم باختيار مكان ذو مناخ رطب حتى تتمكن من زراعة الحبهان.
- ومن ثم يتم اختيار مجموعة من البذور المناسبة حيث يجب أن تقوم بشراء هذه البذور من مشتل معروف.
- ثم يتم الحرص على استخدام مجموعة من الحبوب الطازجة فقط والحرص على القيام بتجهيز تربة حتى يتم وضع البذور داخل التربة في اناء جيد.
- ومن ثم علينا أن نقوم بعمل مجموعة من فتحات صرف جيدة للتخلص من المياه الزائدة.
- عليك الحرص ان تقوم بوضع الإناء في الشمس لبعض الوقت بصورة دورية، مع الحرص أن لا تكون شمس حارقة.
- عليك ان تقوم برية الحبهان بشكل دوري، ويجب ان لا يكون هناك كميات زائدة من المياة في الاناء حتى لا يكون هناك عفن.
- عليك أن تقوم بترك الزراعة لمدة شهر وسوف تخرج اليك حبوب الحبهان، ومن ثم يمكنك ان تقوم باستخدامها بكل بساطة.