انت الأن تتابع خبر أوعى تشربه تاني.. تحذير عاجل يرصد أخطر أنواع الشاي على الصحة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قامت الدكتورة يلينا سولوماتينا خبيرة التغذية الروسية، بالكشف أن هيئة حماية المستهلك طالبت من أصحاب مصانع الشاي اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل تطهير منتجاتهم التي تحتوي على مواد خطيرة، وفي السطور التالية سوف نعرض لكم مواصفات الشاي الخطير.

مواصفات الشاي الخطير

وفي هذا الإطار، أوضحت الطبيبة إن بعض أنواع الشاي المشهورة تم اكتشاف بقايا مبيدات حشرية بها وأبرزها الشاي الأسود والأخضر المعبأ فى باكيت “ شاي الفتلة”، وتكون خطورة الشاي المعبأ في أكياس في أنه يحتوي على بقايا مبيدات صغيرة ومادة الأكياس نفسها لاحتوائها على دقائق البلاستيك، علاوة على تعرض ذلك النوع من الشاي لمصادر مختلفة من الغبار، ولكن الأخطر من ذلك أن هذا النوع من الشاي يتطور فيه العفن بشكل سريع، إلى جانب أن الشاي المعبأ فى أكياس “شاي الفتلة” يكون أكثر خطورة على الصحة نتيجة الرطوبة والشمس.

كيف تعرف الشاي الجيد

كما أوصت الخبيرة ببعض النصائح عند شراء الشاي لضمان جودته، وهي:

تجنب شاي الفتلة قدر المستطاع

ضرورة اختيار الأنواع التى تكن فيها أوراق الشاي كبيرة

يجب اختيار شاي محفوظ فى علب شفافة أو تسمح برؤية ما بداخلها.

لا بد من التأكد من مدة صلاحيته بطريقة حفظ صحيحة.

الشاي المحفوظ فى مكان معرض للشمس والرطوبة يعرض الصحة للخطر.

فوائد الشاي الأخضر