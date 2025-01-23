أخبار اليمن : هزة أرضية بقوة 3.6 درجة تضرب الحديدة

هزة أرضية بقوة 3.6 درجة تضرب الحديدة
سجّلت محطات الرصد التابعة لمركز رصد ودراسة الزلازل والبراكين، اليوم، هزة أرضية محسوسة بقوة "3.6" درجة على مقياس ريختر في مديرية حيس بمحافظة الحديدة.
وأوضح رئيس المركز، المهندس محمد حسين الحوثي، أن الهزة سُجّلت عند الساعة "6:37"، مساء اليوم الخميس، وقد شعر بها السكان في المنطقة والمناطق المجاورة.
وأشار إلى أن المختصين في المركز يتابعون بشكل مستمر تطورات النشاط الزلزالي في المنطقة، وفي مختلف المناطق اليمنية، والمناطق المجاورة.
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