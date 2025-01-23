أخبار اليمن : ناشئو اليمن في المجموعة الثالثة لكأس آسيا

ناشئو اليمن في المجموعة الثالثة لكأس آسيا
أوقعت قرعة نهائيات كأس آسيا للناشئين تحت 17 عاماً، التي جرت اليوم الخميس، منتخبنا الوطني ضمن المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات كوريا الجنوبية وأندونيسيا وأفغانستان، والتي تستضيف منافساتها السعودية خلال الفترة من 3 إلى 20 إبريل المقبل، بمشاركة 16 منتخباً.
وضمت المجموعة الأولى منتخبات، السعودية (المستضيف)، أوزبكستان، تايلاند، والصين، في حين تلعب منتخبات اليابان، أستراليا، فيتنام، والإمارات ضمن المجموعة الثانية، فيما تضم المجموعة الرابعة منتخبات إيران، طاجيكستان، عُمان، وكوريا الشمالية.
ومن المقرر أن تقام مباريات البطولة في مدينتي جدة والطائف، وبحسب الاتحاد الآسيوي، يضمن أصحاب المراكز الـ8 الأولى مكاناً في نهائيات كأس العالم للناشئين تحت 17 عاماً 2025 في قطر، وهي النسخة الموسعة حديثاً والتي ستضم 48 منتخباً للمرة الأولى.
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