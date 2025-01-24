ترامب يصر مجددا على زيادة الإنفاق الدفاعي لدول "الناتو" إلى 5%

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددا يوم الخميس، عن ضرورة زيادة الإنفاق الدفاعي لدول حلف شمال الأطلسي "الناتو" إلى 5% من ناتجها المحلي الإجمالي.

جاء ذلك خلال مشاركته عبر الفيديو في منتدى "دافوس" الاقتصادي العالمي، حيث قال ترامب: "أنا أيضا أطلب من جميع دول الناتو زيادة الإنفاق الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي، لأنه كان ينبغي القيام بذلك منذ سنوات عديدة".

وأضاف: "في السابق، كان الإنفاق المستهدف 2%، ومعظم الدول لم تكن تسدد حتى هذا المبلغ. قبل أن آتي وأصر على الدفع، كانت الولايات المتحدة تغطي الفرق فعليا. لكن ذلك غير عادل تجاه الولايات المتحدة، مثل العديد من الأمور الأخرى التي حدثت على مر السنين".

وأكد الرئيس الأمريكي أن سياسته تهدف إلى استعادة العدالة وإعادة توزيع الأعباء المالية على الأعضاء داخل الحلف.

يذكر أنه تم تحديد هدف الإنفاق الدفاعي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي لدول "الناتو" خلال القمة التي عقدت في ويلز في سبتمبر 2014، وذلك بدافع "التهديد الروسي" بعد إعادة توحيد شبه جزيرة القرم مع روسيا.

وفي يوليو 2023، تم الاتفاق خلال قمة فيلنيوس على أن تصبح نسبة 2% بمثابة الحد الأدنى للإنفاق الدفاعي لدول "الناتو"، وليس مجرد هدف