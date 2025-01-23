أخبار اليمن : الوهباني يعزي الشيخ سلطان السامعي

الوهباني يعزي الشيخ سلطان السامعيبعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة إلى الشيخ سلطان أحمد عبدالرب السامعي، عضو المجلس السياسي الأعلى، في وفاة ابن عمه الدكتور عبدالجبار طارش التميمي، رئيس قسم الحاسوب بكلية العلوم في جامعة تعز، بعد حياة مهنية أكاديمية حافلة بالعطاء.

وعبّر الأمين العام المساعد في برقية العزاء التي بعث بها إلى الشيخ سلطان السامعي عضو المجلس السياسي الأعلى، وإلى نجل الفقيد المهندس محمد عبدالجبار التميمي وباقي أفراد الأسرة، وكافة آل التميمي في مديرية سامع محافظة تعز، عن صادق التعازي وعميق المواساة، باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام.

وابتهل الأمين العام المساعد إلى المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته وأن يعصم قلوب أهله وذويه بالصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون..