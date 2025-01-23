أخبار اليمن : استعدّوا لـ"تغيّرات الطقس".. فلكي يمني يحذّر

استعدّوا لـ"تغيّرات الطقس".. فلكي يمني يحذّرتوقع الفلكي اليمني أحمد الجوبي، حالة من عدم الاستقرار الجوي خلال الساعات المقبلة يصاحبها موجة باردة ورياح وذلك بالتزامن مع بداية أول أيام موسم "الفقاع"، داعياً المزارعين إلى حماية محاصيلهم من الضريب.

وقال الفلكي الجوبي، في منشور على حسابه فيس بوك: "اليوم الخميس أول أيام الفقاع، وهي بداية سعد بلع، ويستمر موسم الفقاع أكثر من شهر".

وحذَّر الجوبي المزارعين من حدوث ضريب الأشجار خلال هذه الفترة، داعياً المواطنين إلى عدم التساهل في التدفئة تجنُّباً للإصابة بالزكام.

تجدر الإشارة إلى أن ”الفقاع” هو موسم يقوم فيه المزارعون بغرس الأشجار وإزالة الأغصان اليابسة استعداداً لفصل الربيع والذي فيه يكون فصل الشتاء اقترب من نهايته، أما موسم "سعد بلع" فيتميز باعتدال الأجواء والرياح الباردة صباحاً.