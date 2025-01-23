استعدّوا لـ"تغيّرات الطقس".. فلكي يمني يحذّر
توقع الفلكي اليمني أحمد الجوبي، حالة من عدم الاستقرار الجوي خلال الساعات المقبلة يصاحبها موجة باردة ورياح وذلك بالتزامن مع بداية أول أيام موسم "الفقاع"، داعياً المزارعين إلى حماية محاصيلهم من الضريب.
وقال الفلكي الجوبي، في منشور على حسابه فيس بوك: "اليوم الخميس أول أيام الفقاع، وهي بداية سعد بلع، ويستمر موسم الفقاع أكثر من شهر".
وحذَّر الجوبي المزارعين من حدوث ضريب الأشجار خلال هذه الفترة، داعياً المواطنين إلى عدم التساهل في التدفئة تجنُّباً للإصابة بالزكام.
تجدر الإشارة إلى أن ”الفقاع” هو موسم يقوم فيه المزارعون بغرس الأشجار وإزالة الأغصان اليابسة استعداداً لفصل الربيع والذي فيه يكون فصل الشتاء اقترب من نهايته، أما موسم "سعد بلع" فيتميز باعتدال الأجواء والرياح الباردة صباحاً.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : استعدّوا لـ"تغيّرات الطقس".. فلكي يمني يحذّر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.