أنغام تحسم الجدل حول لقب “صوت مصر”: أوراق رسمية ورسالة إلى شيرين

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 23 يناير 2025 02:52 مساءً - متابعة- بتول ضوا

أثارت الفنانة أنغام جدلاً واسعاً مؤخراً حول لقب “صوت مصر”، خاصةً بعد تصريحات الفنانة شيرين عبد الوهاب. في مقابلة تلفزيونية حديثة، وضعت أنغام حداً لهذه التكهنات وكشفت عن مفاجأة تتعلق بأوراق رسمية تثبت أحقيتها باللقب، كما وجهت رسالة مؤثرة إلى شيرين.

في برنامج “كلمة أخيرة” مع الإعلامية لميس الحديدي، تحدثت أنغام بصراحة عن الجدل الدائر حول لقب “صوت مصر”. أكدت أنغام أنها مصرية ومطربة مصرية، ومن حق أي مطربة مصرية أن يُطلق عليها هذا اللقب. وأوضحت أن هذا اللقب أُطلق عليها منذ سنوات عديدة، وارتبط اسمها به في الذاكرة الفنية المصرية.

فجّرت أنغام مفاجأة خلال المقابلة، حيث كشفت عن امتلاكها أوراقاً رسمية تُثبت أن “صوت مصر” هو اسم شركتها الفنية المسجلة منذ سنوات طويلة، أي قبل الجدل الأخير الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي. وأشارت إلى أن هذا اللقب أُطلق عليها من قبل الصحافة والمجلات، وذكرت مثالاً على ذلك غلاف مجلة “٧ أيام” في السنوات السابقة. كما ذكرت أن والدها قدمها على المسرح بعبارة “بنحضّر لصوت مصر المستقبل”.

تطرقت أنغام أيضاً إلى علاقتها بالفنانة شيرين عبد الوهاب، وقالت: “كنا في مكان واحد، ثم انتقلنا إلى مكان آخر… كنا نتشارك العيش والملح… وكانت بيننا صداقة قوية، وأعتبرها أختي الصغيرة”. وأضافت: “أما الآن، فقد أصبحنا بمكان مختلف لا أعرفه”. وعبّرت عن تمنياتها لشيرين بأيام أفضل ومستقبل أجمل، قائلة: “أتمنى لها أن تنعم بالصحة، وتستمتع بحياتها في بلدها…. أسأل الله أن يعينها على ما تمرّ به وأتمنى أن يصل كلامي إلى المكان الذي أقصده وأن يتمّ فهمه كما هو”.

تصريحات أنغام الأخيرة وضحت عدة نقاط مهمة:

اللقب ليس حكراً على أحد: أكدت أنغام أن لقب “صوت مصر” لا يقتصر عليها وحدها، بل هو لقب يُمكن أن يُطلق على أي مطربة مصرية.

الأوراق الرسمية تُثبت أسبقيتها: كشفها عن امتلاكها شركة فنية مسجلة باسم “صوت مصر” يُعدّ دليلاً قوياً على ارتباطها بهذا اللقب منذ فترة طويلة.

رسالة محبة وتقدير لشيرين: رسالة أنغام لشيرين تُظهر مدى تقديرها للعلاقة التي كانت تربطهما وتمنياتها لها بالخير