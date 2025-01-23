وزير الخارجية والهجرة ونظيره البريطاني يترأسان الدورة الثانية لمجلس المشاركة المصرية البريطانية

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أحمد جودة - القاهرة - استقبل الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، "ديفيد لامى" وزير خارجية المملكة المتحدة، اليوم الخميس ٢٣ يناير في القاهرة، حيث ترأسا الدورة الثانية لمجلس المشاركة المصرية البريطانية، وذلك بمشاركة ممثلين عن وزارتي الاستثمار والتجارة الخارجية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وكذا وزارة التجارة والأعمال البريطانية.

جانب من لقاء وزير الخارجية ونظيره البريطاني



وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن مجلس المشاركة، الذي يعد الآلية المعنية بمتابعة وإدارة تنفيذ اتفاقية المشاركة المُوقعة بين البلدين في ٥ ديسمبر ٢٠٢٠، شهد تناول العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في المجالات المختلفة بما يلبى طموحات الشعبين الصديقين.

وأكد الوزير عبد العاطي، على التطلع لدعم الشراكة القوية مع المملكة المتحدة في مختلف القطاعات.

واستعرض الوزيران، التطورات السياسية المتلاحقة فى الشرق الأوسط، حيث تبادلا وجهات النظر بشأن المستجدات فى قطاع غرة، وسوريا، والسودان، والصومال، والبحر الأحمر، والأمن المائى، والتعاون في إفريقيا.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن مجلس المشاركة شهد مناقشة مستفيضة حول سبل تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الجانبين، وشدد الوزير عبد العاطي، على الأهمية التى توليها مصر لزيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات البريطانية المباشرة في مصر بما يحقق المنفعة المتبادلة، خاصة مع وجود فرص استثمارية واعدة في قطاعات مختلفة في مصر أبرزها الطاقة المتجددة والبنية التحتية والخدمات المالية والمصرفية والقطاع الزراعى واللوجستيات والنقل والمواصلات.

واستعرض وزير الخارجية، في هذا الخصوص الإجراءات والخطوات العديدة التي اتخذتها الحكومة المصرية على مدار السنوات الأخيرة لتطوير الاقتصاد الوطني وتهيئة بيئة الأعمال ودعم القطاع الخاص.