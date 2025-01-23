جوارديولا يعلق على خسارة فريقه امام باريس سان جيرمان بدوري الأبطال

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث الإسباني بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، بعد الخسارة أمام ك باريس سان جيرمان بعدما فاز بنتيجة (4-2) على فريقه، أمس الأربعاء في حديقة الأمراء، ضمن منافسات الجولة السابعة وقبل الأخيرة من الدور الأول لدوري أبطال أوروبا.

جوارديولا يعلق على خسارة فريقه امام باريس سان جيرمان

وبهذا يرتفع رصيد باريس سان جيرمان بهذا الفوز إلى 10 نقاط ليتواجد في 22، فيما تجمد رصيد مانشستر سيتي عند 8 نقاط في المركز 25، وأصبح على أبواب توديع المسابقة مبكرًا، قبل جولة واحدة من نهاية مرحلة الدوري.

وعلق جوارديولا في تصريحات نقلتها شبكة "canal+": "نعم، لقد ظهروا بمستوى أفضل منا، كان لديهم لاعب آخر في الوسط مع مهاجمين وهميين، كان من الصعب الضغط عليهم. ظهروا بشكل جيد في الاستحواذ على الكرة، وسوف نتعلم من ذلك. كنا نعلم أنهم سيلعبون بهذه الطريقة".

وأشار: "في الشوط الأول، خلقوا لأنفسهم عدة فرص،، وكانوا الأفضل، كانت النتيجة 0-2، كنا بخير، وسجلنا هدفًا في غضون 5 دقائق من بداية الشوط الثاني، وسجلوا هدفًا بعد 5 دقائق ولم نتمكن من السيطرة".

وأردف المدرب الإسباني: "بكل احقيه لويس إنريكي يستحق ذلك الفوز، هذا أمر يجب أن نقبله.بالتأكيد هنأته بعد اللقاء. يجب أن نفوز في مباراتنا الأخيرة أمام كلوب بروج، لدينا فرصة على أرضنا، إذا فزنا نتأهل ونحن نعرف ما يجب أن نفعله".

وأنهي حديثه: "اعلم إنه ا تكن المباراة كما أردنا أبدًا، بالرغم من ذلك أمنح الكثير من الإشادة لباريس سان جيرمان، فهم فريق رائع وغير عادي ولهذا السبب علينا تقبل الخسارة، يمكن أن نخرج من دوري الأبطال، إذا لم نفز ضد كلوب بروج، فإننا لا نستحق ذلك".