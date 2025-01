انت الأن تتابع خبر برومو فيلم «The Story of a fighter» يتجاوز المليون مشاهدة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تمكّن البرومو الرسمي لفيلم «المالايالام Daveed: The Story of a fighter» أنَّ يحقق أكثر من مليون مشاهدة خلال أقل من 24 ساعة، ويظهر من خلاله الممثل المصري مو إسماعيل والتنافس بين وبينه أنتوني فارجيز، بحلبة المصارعة، إذ يقدم إسماعيل دور «سينول أحمدوف» وهو الشخصية المنافسة لبطل الفيلم أنتوني فارجيز والذي يقدم دور المقاتل «أبو».

تفاصيل مشاركة مو إسماعيل مرتين بالسينما الهندية

ويعد الفيلم تجربة مليئة بالإثارة التي كتبها جوفيند فيشنو مع ديبو راجيفان، وقدما خلالها سلسلة من مشاهد الحركة المصممة بعناية، وتمّ التصوير بالكامل في ولاية كيرالا بجنوب الهند.

الفيلم من إخراج جوفيند فيشنو في أولي تجاربه الإخراجية، وليكون مو إسماعيل هو الممثل المصري الوحيد في الشرق الأوسط الذي يشارك في السينما الهندية مرتين، المرة الأولي من خلال مشاركتها في الجزء الثاني من فيلم «huda Haafiz» والذي عرض منذ عامين، وهو من أفلام الحركة المهمة في بوليوود، والتجربة الثانية مع فيلم من سينما الجنوب الهندية (المالايالامية) وهو «Daveed».

وأوضح مو اسماعيل فى تصريحات صحفية، أن الفيلم بمثابة تجربة جديدة ومختلفة، فهو الأول من نوعه كفيلم رياضي درامي يقدم في صناعة السينما في الجنوب، وخاصة سينما المالايالامية، العمل تدور أحداثه في إطار دراما انتقامية مليئة بالإثارة حيث يتعمق في عالم المقاتلين، ويتم تصوير كل مواجهة على أنها عمل فني، فالعمل يهدف إلى مزج مشاهد الحركة المكثفة مع حبكة عميقة من خلال شخصيات العمل، مما يعد الجمهور في كل أنحاء العالم بفيلم ترفيهي مليء بالحركة".

الفيلم يضم مجموعة قوية من الفنانين من الهند وهم: أنتوني فارجيز بيبي، وكيتشو تيليس، وجيس كوكو، وليجومول خوسيه، وفيجايارا جهافان، وسايجو كوروب وغيرهم، ومن المنتظر عرض الفيلم يوم 14 فبراير المقبل.