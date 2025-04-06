عروض وورش فنية للأطفال في احتفالات ثقافة الدقهلية بيوم اليتيم

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 6 أبريل 2025 04:28 مساءً - نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، عددا من الأنشطة الثقافية والفنية، بفرع ثقافة الدقهلية، احتفالا بيوم اليتيم، ضمن برنامج وزارة الثقافة بالمحافظات.

نفذت الفعاليات بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، وتضمنت احتفالية ببيت ثقافة زكريا الحجاوي بالمطرية، استهلت بلقاء بعنوان "كفالة اليتيم"، أكد خلاله الشاعر أحمد الموافي، على ضرورة رعاية الطفل اليتيم وتوفير احتياجاته المادية والمعنوية، وتنشئته بشكل إيجابي، موضحا أنواع الكفالة.

كما شملت الفعاليات أمسية شعرية قدم خلالها الشاعر علي عبيد مجموعة من قصائده، تلاها ورش فنية، وفقرات اكتشاف مواهب في مجالات الاستعراضات، الغناء، والإلقاء.

واختتمت الاحتفالية بعرض فني لفرقة المطرية التلقائية للسمسمية بقيادة المايسترو خالد الشناوي، تضمن باقة من الأغاني التراثية، ومنها: أنا واد صياد، يا مليح الحلو نادى، أول كلامي، أمدح طه، ياما كلت شبار، وأهل المطرية، وغيرها، وسط تفاعل كبير من الجمهور.

واستمرارا للأنشطة المنفذة بإقليم شرق الدلتا الثقافي، بإشراف الكاتب أحمد سامي خاطر، وفرع ثقافة الدقهلية، برئاسة د. عاطف خاطر، قدمت فرقة تمي الأمديد للإنشاد الديني بقيادة المايسترو عادل الفقي، عرضا فنيا بمركز الشباب تضمن مجموعة من الأغاني والتواشيح الدينية منها: صل الله على محمد، عليك سلام الله، قمر، ومولاي صل وسلم.

وفي نادي النيل قدمت فرقة المنصورة للفنون الشعبية بقيادة د. أيمن علي، عددا من التابلوهات الاستعراضية منها: البدوي، الصعيدي، والفلاحي، بجانب ورشة فنية.

بالإضافة إلى ورشة لتعليم الرسم بدار الأيتام ببلقاس نفذها علي رضا مدير بيت ثقافة بلقاس، وأخرى بحضانة الشمس أقامها علاء خيرت مدير مكتبة كفر الترعة الجديد.