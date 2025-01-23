تقشير البشرة بوصفات طبيعية للحصول على نتائج فورية لتوحيد لون البشرة ناعمة وصافية

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رياض - احمد صلاح - تقشير البشرة هو خطوة أساسية في العناية بالبشرة، حيث يساعد في إزالة الخلايا الميتة المتراكمة على سطح الجلد مما يمنح البشرة مظهر ناعم ومتجدد وبالإضافة إلى ذلك يساهم التقشير في تعزيز امتصاص منتجات العناية بالبشرة الأخرى، مثل السيرومات والكريمات مما يزيد من فعاليتها، باستخدام مكونات بسيطة ومتوفرة في المنزل يمكن تحقيق نتائج فورية وفعالة تذكري أن الالتزام بروتين العناية بالبشرة هو الطريق لتحقيق بشرة صحية وجميلة على المدى الطويل، وفي هذا المقال سنعرض مجموعة من الوصفات الطبيعية التي يمكن تحضيرها في المنزل لتقشير البشرة للحصول على نتائج فورية لبشرة ناعمة وصافية.

تقشير البشرة بوصفات من خير الطبيعة

تعتبر عملية تقشير البشرة من أهم الخطوات التي تحارب علامات التقدم في العمر، وتساعد على تجديد خلايا البشرة فمع مرور الوقت تتراكم الخلايا الميتة على سطح الجلد مما قد يتسبب في ظهور البثور، والشوائب، وعدم توحد لون البشرة، لذا يجب أن يكون التقشير جزء من روتين العناية بالبشرة الأسبوعي، وإليكم مجموعة من الوصفات الطبيعية الفعالة لتقشير البشرة والتي تتمتع بقدرة على تحسين ملمس البشرة

وإظهار نضارتها فورا بوصفة السكر وزيت الزيتون:

2 ملعقة كبيرة من السكر (السكر البني أو الأبيض).

1 ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

1 ملعقة صغيرة من العسل.

امزجي السكر مع زيت الزيتون والعسل حتى تحصلين على خليط متجانس.

دلكي وجهك بلطف بحركات دائرية باستخدام الخليط لمدة 2-3 دقائق.

اغسلي وجهك بالماء الدافئ وجففيه بلطف باستخدام منشفة ناعمة.

بعد التقشير تصبح البشرة أكثر حساسية لأشعة الشمس، لذا تأكدي من استخدام واقي شمس مناسب للحفاظ على بشرتك من الضرر.

تقشير البشرة بوصفة الطماطم والسكر

الطماطم تحتوي على خصائص تبييض طبيعية مما يساعد في توحيد لون البشرة وتنقيتها،

كما أن السكر يساعد في تقشير الجلد بلطف:

نصف ثمرة طماطم.

1 ملعقة كبيرة من السكر.

امزجي السكر مع عصير الطماطم في وعاء.

ضعي الخليط على وجهك وابدئي بتدليكه بلطف لمدة 2-3 دقائق.

اشطفي وجهك بالماء الفاتر.

وصفة الزبادي والعسل لتقشير البشرة

الزبادي يحتوي على حمض اللاكتيك الذي يساعد في تقشير البشرة بلطف، كما أن العسل يساعد في ترطيب البشرة وتغذيتها:

[سكرب للبشرة]

2 ملعقة كبيرة من الزبادي.

1 ملعقة صغيرة من العسل.

امزجي الزبادي مع العسل بشكل جيد.

ضعي الخليط على بشرتك وقومي بتدليكه بحركات دائرية لمدة 3 دقائق.

اتركيه على البشرة لمدة 5 دقائق إضافية ثم اغسليه بالماء الدافئ.

بعد التقشير يجب ترطيب البشرة باستخدام كريم مرطب مناسب لنوع بشرتك.

وصفة القهوة وزيت جوز الهند لتقشير البشرة

القهوة تحتوي على مضادات الأكسدة التي تحارب علامات الشيخوخة وتساعد في تنشيط الدورة الدموية في البشرة،

أما زيت جوز الهند فهو يعمل على ترطيب البشرة وإضافة النعومة عليها: