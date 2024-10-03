نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأميرة عادلة بن عبد الله ترعى فعاليات معرض "زوايا" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رعت الأميرة عادلة بنت عبد الله بن عبد العزيز، اليوم، معرض "زوايا"، أحدث معارض شركة دكاكين الخير، لصالح جمعية سند لدعم الأطفال المرضى بالسرطان، الذي يستمر حتى 3 أكتوبر في مركز الملك عبدالعزيز للحوار الحضاري.

وأكدت الأميرة عادلة بنت عبد الله أهمية تكاتف الجهود المجتمعية لدعم هذه الشريحة من الأطفال والمساهمة في توفير العلاج والرعاية.

يذكر أن معرض "زوايا" يهدف إلى جمع التبرعات من خلال بيع الأعمال الفنية والمشغولات اليدوية التي قدمها مجموعة من الفنانين المبدعين، ويسهم في تعزيز دور الفن في تحقيق الأهداف الإنسانية، وتحفيز المجتمع على المشاركة في العمل الخيري