انت الأن تتابع خبر البنك المركزي التركي يخفض الفائدة إلى 45% وفق التوقعات والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 250 نقطة أساس إلى 45% اليوم الخميس، بما يتماشى مع التوقعات، استمرارا لدورة التيسير التي أطلقها الشهر الماضي مع استمرار انخفاض التضخم السنوي.

وفي استطلاع أجرته رويترز، توقع جميع المشاركين البالغ عددهم 13 خفض سعر إعادة الشراء لمدة أسبوع واحد من 47.5% إلى 45%. ويتوقعون أن يصل إلى 30% بحلول نهاية العام، وفقا لمتوسط الاستطلاع.

وفي ديسمبر/كانون الأول، خفض البنك المركزي أسعار الفائدة للمرة الأولى بعد 18 شهرا من جهود تشديد السياسة النقدية، والتي عكست سنوات من السياسات الاقتصادية غير التقليدية والأموال السهلة التي تبناها الرئيس رجب طيب أردوغان، الذي أيد هذه الخطوات منذ ذلك الحين.

ولمعالجة التضخم الذي ارتفع لسنوات، رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 4150 نقطة أساس إجمالاً منذ منتصف عام 2023 وأبقى عليها عند 50% لمدة ثمانية أشهر قبل أن يبدأ في التخفيف.

انخفض معدل التضخم السنوي إلى 44.38% في الشهر الماضي، وهو ما يعتقد البنك المركزي أنه انخفاض مستدام نحو هدف 5% على مدى بضع سنوات أخرى. وتجاوز معدل التضخم 75% في مايو/أيار من العام الماضي.

قال خبراء الاقتصاد إن الزيادة المخطط لها بنسبة 30% في الحد الأدنى للأجور بحلول عام 2025 كانت أقل مما طلبه العمال، على الرغم من أنه من المتوقع أن تؤدي إلى تعزيز قراءات التضخم الشهرية هذا الشهر والشهر المقبل.

ومن المقرر أن يعقد البنك المركزي ثمانية اجتماعات للسياسة النقدية هذا العام، انخفاضا من 12 اجتماعا في العام الماضي.