انت الأن تتابع خبر النجمة المصرية أنغام تحتفل بعيد ميلادها الـ53.. «صور» والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أحيت النجمة أنغام أمسية فنية مميزة احتفالاً بعيد ميلادها الـ 53، وسط حضور نخبة من نجوم الفن والإعلام.

أقيم الحفل في مكان خاص وحضره عدد كبير من أصدقاء أنغام المقربين من الوسط الفني.

وقدمت أنغام خلال الحفل مجموعة متنوعة من أغانيها التي حققت نجاحاً كبيراً، والتي من بينها أغاني ألبومها الأخير "تيجي نسيب"، والذي تعاونت فيه مع كوكبة من الشعراء أبرزهم أكرم حسني وأمير طعيمة ومحمد الشرنوبي.

وقد عبرت أنغام عن سعادتها الغامرة بهذا الاحتفال، وشكرت جميع الحضور على مشاركتها هذه اللحظات السعيدة، كما وجهت الشكر لجمهورها الذي قدم لها كل الحب والدعم.

الجدير بالذكر ان أنغام طرحت مؤخرا البومها "تيجي نسيب"، والذي تصدر قائمة الألبومات الأكثر مبيعاً.