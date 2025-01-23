نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حورية فرغلي تكشف تفاصيل تركيب أنف صناعية في لندن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الفنانة حورية فرغلي عن تفاصيل رحلتها القادمة إلى لندن لإجراء عملية تركيب أنف صناعية، بتكلفة تصل إلى 5 آلاف جنيه إسترليني.

وصرّحت خلال لقائها في برنامج "صبايا الخير" مع الإعلامية ريهام سعيد على قناة النهار، أن الأنف سيتم تركيبها لفترة تجريبية لمدة ثلاثة أيام، قبل اعتمادها بشكل دائم لمدة ثلاث سنوات.

تفاصيل الحالة الطبية

أوضحت حورية أن أنفها الحالي يعاني من تغير في الشكل والحركة بمرور الوقت، بسبب استخدام الغضاريف في العمليات السابقة.

كما ذكرت أن طبيبها كشف أن غضاريف أذنها رفيعة جدًا وغير صالحة للاستخدام الجراحي لإصلاح أنفها.

تجربة الأنف الصناعية

الأنف الجديدة مصنوعة من السليكون ، وهي مصممة لتوفير حل مؤقت يدوم لمدة ثلاث سنوات.

، وهي مصممة لتوفير حل مؤقت يدوم لمدة ثلاث سنوات. سيتم تركيب الأنف كجزء من تجربة أولية تستغرق ثلاثة أيام، للتأكد من ملاءمتها قبل اعتمادها بشكل كامل.

ردود الفعل والجدل

حورية فرغلي أثارت اهتمام الجمهور بعد تصريحاتها حول عمليتها المقبلة، حيث أعادت تسليط الضوء على التحديات الصحية والنفسية التي مرت بها بسبب مضاعفات العمليات السابقة.

دعم الجمهور والمواقف السابقة

حظيت حورية بدعم كبير من جمهورها وزملائها في الوسط الفني، رغم الانتقادات التي واجهتها سابقًا.

وتطرقت الفنانة أيضًا خلال اللقاء إلى مواقف شخصية، مثل الشائعات حول حياتها العاطفية وتعليقاتها على مواقف بعض زملائها في الوسط الفني.