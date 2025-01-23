سلطنة عمان تعد برنامجا ثقافيا وفنيا شاملا لتقديمه خلال معرض القاهرة للكتاب

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 23 يناير 2025 11:28 صباحاً - أعدت وزارة الثقافة والرياضة والشباب العمانية برنامجا ثقافيا وفنيا شاملا لتقديمه خلال فعاليات النسخة السادسة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب والذي تحل فيه سلطنة عمان ضيف الشرف.

وتبدأ فعاليات البرنامج الثقافي الذي أعدته السلطنة، غدا الجمعة بندوة حول "العلاقات العمانية المصرية الحديثة.. مرتكزات ومواقف" يديرها عاصم الشيدي وتتناول عددا من المحاور، حيث تناقش الندوة التفاهم المشترك وتبادل الخبرات " الثقافة والإعلام نموذجاً" ويتحدث فيه الدكتور عبدالمنعم الحسني.

كما تناقش الندوة محورا حول التاريخ المشترك للعلاقات العمانية المصرية والجذور التاريخية والروابط القديمة بين البلدين وأثرها على العلاقات الحالية ويتحدث فيه الدكتور محمد صابر عرب والدكتور علي الدين هلال.

كما تبحث الندوة محورا حول التعاون السياسي والدبلوماسي والتنسيق حول القضايا الراهنة ويتحدث فيه الدكتور علي العيساني.

وتنظم السلطنة بعد غد السبت، جلسة حوارية بعنوان "السرد العماني.. الحضور المتصاعد" يتحدث خلالها كل من عبد الله حبيب و بشرى خلفان و زهران القاسمي ومحمد بن سيف الرحبي، ويديرها سليمان المعمري.

كما يشتمل البرنامج على ندوة بعنوان "الخطاب الثقافي.. ومتغير العصر" سيتم تنظيمها بعد غد السبت، تناقش محورا بعنوان "سوسيولوجيا التلقي" وإنتاج خطاب المجلات الثقافية ويتحدث فيه عبد الرحمن المسكري.

وتستعرض الندوة محورا أخر بعنوان "لغة الخطاب الثقافي الراهن التحولات والمآلات" يتحدث فيه الدكتور أحمد عبد الحميد عمر، فضلا عن محور بعنوان "السميولاكرا من السينما إلى الرواية الرقمية يتحدث فيه الاستاذ حسام نايل.

ويتضمن البرنامج ندوة بعنوان "عباقرة عمانيون.. من الفراهيدي إلى ابن ماجد" يتم تنظيمها يوم ٢٦ يناير الجاري تناقش دور العمانيين في علوم اللغة والأدب وعلوم الطب علوم الملاحة، ويتحدث خلالها كل من الشيخ أحمد بن سعود السيابي والدكتور حبيب الهادي والأستاذ فهد السعدي؛ وتديرها الدكتورة مريم البرطمانية.

ويشتمل برنامج ٢٦ يناير على جلسة حوارية بعنوان "جامعة السلطان قابوس في عيون الأكاديميين المصريين" يتحدث خلالها كل من الدكتور سعيد توفيق والدكتور رضا أبو علوان والدكتور مختار عطا الله والدكتور محمد ساطور؛ ويديرها هلال البادي.

ويوم ٢٧ يناير، سيتم تنظيم ندوة بعنوان " التراث العماني المخطوط : كنوز ومشاريع" لاستعراض خزائن المخطوطات العمانية والجهود الرسمية والأهلية في فهرستها وتصنيفها فضلا عن التراث العماني المخطوط في جمهورية مصر العربية الى جانب مشروع وزارة الثقافة والرياضة والشباب في حفظ ونشر المخطوطات العمانية وممكنات رؤية عمان 2040 والاستراتيجية الثقافية في تطوير هذا المشروع.

ويتحدث في الندوة كل من محمد الطارشي وسلطان الشيباني و وليد النبهاني؛ ويديرها محمد المسكري.

وفي ذات السياق، يتم تنظيم ندوة يوم ٢٧ يناير بعنوان "صعوداً على السفن المبحرة الثقافة العمانية في تجلياتها المعاصرة" يتحدث خلالها الدكتور سالم البوسعيدي والدكتور حسين عبد الغني وسليمان المعمري وتديرها هدى حمد.

ويتضمن البرنامج يوم ٢٨ يناير ندوة بعنوان " عمان ومصر.. الوئام الأزلي" لمناقشة التبادل العلمي والثقافي بين عمان ومصر شراكة في بناء المعرفة فضلا عن العلاقات العمانية المصرية في العصور القديمة، يتحدث خلالها بدرية النبهانية والدكتور إبراهيم سلامة و بدر العبري والدكتور ممدوح الدماطي، ويديرها حسن المطروشي.

وفي يوم ٢٩ يناير، يتم تنظيم ندوة حول الدور العماني والمصري في دعم الثقافة والإنتاج الفكري لمناقشة دور المكتبات في دعم الثقافة والمحافظة على التراث وتجربة سلطنة عمان في إنشاء المكتبات العامة والأهلية والمراكز الثقافية، الى جانب استعراض تجربة دار الكتب المصرية ودورها في حفظ التراث الإنساني وجهود سلطنة عمان في حفظ التراث الثقافي والإنساني ويتحدث خلالها كل من الدكتور نبهان الحراصي والدكتور أسامة طلعت والدكتور محمد الشعيلي ويديرها الدكتور شريف شاهين.

ويشتمل البرنامج يوم ٢٩ يناير الجاري على ندوة موسيقية بعنوان فهارس المقامات والألحان ( موسيقيون مصريون في عمان) ويتحدث خلالها إبراهيم المنذري و مسلم الكثيري ومحمد مصطفى وعصام الملاح وعلي الحجار.

كما يتضمن البرنامج جلسة حوارية عن واقع صناعة النشر في سلطنة عمان يتم تنظيمها يوم ٣٠ يناير يتحدث خلالها الدكتور ناصر البدري وسميه اليعقوبي و

مازن حبيب ويديرها خليفة الزيدي.

كما يتم يوم ٣٠ يناير الجاري تنظيم جلسة حوارية حول أثر الثقافة العمانية في الشرق الأفريقي يتحدث خلالها محسن الكندي و سليمان المحذوري ويديرها يحيي رياض يوسف.

وفي يوم ٣١ يناير الجاري يتم تنظيم ندوة بعنوان "منجزات عمانية في فضاء الثقافة الإنسانية" يتحدث فيها الدكتور أحمد درويش وراشد الدغيشي وعيسى الشبيبي ويديرها أحمد الكلباني.

وفي الأول من فبراير المقبل يتم تنظيم ندوة بعنوان "الشعر العماني.. محطات وملامح" يتحدث خلالها الدكتور إسماعيل السالمي والدكتور محمد الحجري والدكتور محمد المهري وسعيد الصقلاوي ويديرها سامح محجوب.

ويشتمل البرنامج الثقافي يوم ٢ فبراير المقبل على أمسية شعرية حوارية بعنوان " النيل والنخيل" يتحدث فيها كل من حسن شهاب الدين و هاجر عمر ويديرها عوض اللويهي.

وفي يوم ٢ فبراير المقبل ايضا يتم تنظيم محاضرة بعنوان البيئة والإنسان في عمان عبر العصور : قراءة في السجل الأثري يتحدث خلالها الدكتور محمد البلوشي.

وفي يوم ٣ فبراير المقبل يتم تنظيم جلسة حوارية بعنوان "من القاهرة، هنا مسقط" يتحدث خلالها سفير سلطنة عمان بالقاهرة عبد الله الرحبي والدكتور أحمد درويش.

كما حرصت وزارة الثقافة العمانية على إثراء البرنامج الثقافي بعروض فنون شعبية عمانية طوال ايام المعرض.