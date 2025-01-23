نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسرحية “جمعية المطلقون” تعرض في 31 يناير: دراما اجتماعية تجمع بين الكوميديا والجدية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد مسرحية “جمعية المطلقون” لعرض أول لها على مدار ٣ أيام على مسرح الهوسابير، على أن تبدأ في 31 يناير و1 فبراير المقبل، والجمعة 21 فبراير.

تفاصيل مسرحية “جمعية المطلقون”:

تقدم المسرحية، من تأليف معتز فراج، وإخراج محمد أشرف، قصة مجموعة من الشباب الذي يعاني من القوانين والطلاق والخلع، وذلك بعد ارتفعت نسب الخلع إلى81.3%، من إجمالي الأحكام النهائية للطلاق الرسمي

وتسلط المسرحية الضوء على قضايا اجتماعية شائكة وبالتحديد مشكلة الطلاق بأسلوب فني يجمع بين الكوميديا والدراما، للمحاولة لوصول لحل ولفت الانتباه لقوانين الطلاق.

تتنقل المسرحية بين لحظات الضحك والبكاء، مُظهرة مدى تأثير الطلاق على الأفراد وكيف يمكنهم التكيف مع الواقع الجديد الذي يفرضه.

الرسالة الإجتماعية:

تعكس المسرحية قضايا العلاقات الإنسانية، الصراع الداخلي، والضغوط الاجتماعية التي يواجهها المطلقون في مجتمع يعاني من نظرة سلبية أحيانًا تجاه هذه الفئة. كما تسلط الضوء على أهمية الدعم النفسي والمجتمعي في تجاوز الأزمات الشخصية.

تعتمد المسرحية على أداء تمثيلي متميز من مجموعة من الممثلين الذين يجسدون شخصيات مليئة بالعاطفة والتعقيد، يسعى المخرج إلى خلق توازن بين الجدية والكوميديا، مما يتيح للجمهور فرصة للتفاعل مع القضايا المطروحة بشكل ممتع، بينما يتم التأكيد على الرسالة الإنسانية للمسرحية.

يبدأ عرض المسرحية “جمعية المطلقون” يوم 31 يناير على خشبة مسرح الهوسابير، ويستمر حتى 1 فبراير، ستكون المسرحية فرصة للجمهور للاستمتاع بعرض فني يناقش قضايا حياتية بلمسة من الإنسانية والتعاطف، مما يجعلها تجربة لا تُنسى.

فريق عمل مسرحية جمعية المطلقون:

يذكر أن "جمعية المطلقون"، من تأليف معتز فراج، ديكور محمد غريب، ومحمد صلاح، الاستعراضات باسم جمال، وتصوير محمد حسني، دعايا وإعلان تامر الحفني، وخالد عبد المنعم، إعداد موسيقي عمر عباس، تنفيذ موسيقي على السيد، الإضاءة مايكل نصحي، تصميم بوسترات عبد الرحمن زحل، مساعدين إخراج علي السي، وماكسيموس سعد، ومحمد محمود، فكرة أروى قدوره، ومخرج منفذ ومدير فريق محمد محسن ابراهيم، ودراما تورج وإخراج محمد اشرف.