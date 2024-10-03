وزير التموين يفتتح فرع هايبر وان ماركت بمدينة بدر باستثمارات…

دبي - احمد فتحي في الخميس 3 أكتوبر 2024 05:13 مساءً - افتتح الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، بالنيابة عن رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، فرع سلسلة “هايبر وان” ماركت بمدينة بدر.

ويأتي هذا الافتتاح في إطار دعم وتشجيع القطاع الخاص وجذب المزيد من الإستثمارات في قطاع التجارة الداخلية وأسواق وسلاسل التجزئة.

وخلال الإفتتاح أكد وزير التموين على أهمية التعاون مع القطاع الخاص والتوسع في المشروعات التي تساهم في تطوير التجارة الداخلية وضبط سلاسل الإمداد بما يساهم في ضبط الأسواق وتوفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة.

جدير بالذكر أن فرع “هايبر وان” ماركت الجديد بمدينة بدر يقع مباشرة على طريق السويس بالقرب من العاصمة الإدارية الجديدة، ومُقام على مساحة 33 ألف متر مربع، وباستثمارات تخطت 1.5 مليار جنيه، ويوفر الفرع الجديد 700 فرصة عمل مباشرة إضافة إلى 400 فرصة عمل غير مباشرة.

جاء ذلك بحضور إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، والدكتور علاء ناجي رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وأحمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة، الدكتورة هبه السيد رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية.