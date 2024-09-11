تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية لأقل مستوى منذ…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 11 سبتمبر 2024 09:14 مساءً - سي إن بي سي_ تباطأ التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية ، خلال أغسطس الماضي، وفقاً للتوقعات وعند أقل مستوى منذ عام 2021.

ووفقاً للبيانات الصادرة اليوم الأربعاء الحادي عن مكتب إحصاءات العمل، سجل مؤشر أسعار المستهلكين مستويات 2.5% الشهر الماضي وهو أقل مستوى منذ فبراير 2021، مقابل 2.9% يوليو السابق له.

فيما نما مؤشر أسعار المستهلكين بنحو 0.2% في أغسطس على أساس شهري.

وفيما يتعلق بالتضخم الأساسي الذي يستثني أسعار الطعام والطاقة، فزاد بحوالي 0.3% الشهر الماضي، أي أعلى من المتوقع عند 0.2%، وعلى أساس سنوي سجل المؤشر 3.2% متوافقاً مع التوقعات.

وعلى الرغم أن أرقام التضخم أظهرت أن تباطؤ التضخم لا تزال التكاليف المتعلقة بالإسكان تمثل مشكلة. وسط ارتفاع أسعار المأوى 0.5%.

وزادت أسعار الطعام بنحو 0.1% بينما تراجعت تكاليف الطاقة بنسبة 0.8%.

ويأتي تقرير التضخم في وقت دقيق للسياسة النقدية في أمريكا، إذ يستعد الفيدرالي لعقد اجتماع السياسة النقدية في وقت لاحق الأسبوع المقبل وسط توقعات واسعة ببدء خفض الفائدة، وعزز التقرير الصادر اليوم هذه التوقعات.