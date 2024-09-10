عاجل.. أنجلو جولد تستحوذ على سنتامين المالكة لمنجم السكري…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 10 سبتمبر 2024 03:14 مساءً - العربية نت _ وافقت شركة أنجلو جولد أشانتي على الاستحواذ على شركة سنتامين المالكة لمنجم السكري في صفقة تقدر قيمتها بحوالي 2.5 مليار دولار.

وستمنح هذه الصفقة “أنجلو جولد” السيطرة على منجم السكري في مصر، الذي يُعد واحداً من أكبر وأهم مناجم الذهب في العالم.

تأتي صفقة “سنتامين” كإشارة جديدة على أن كبرى شركات الذهب تسعى للاستحواذ على منافسين أصغر، لا سيما مع تداول الذهب بالقرب من أعلى مستوياته التاريخية.

وبإضافة منجم السكري إلى أصولها، ستزيد “أنجلو جولد” إنتاجها بنحو 450 ألف أونصة سنوياً، مما سيرفع إجمالي إنتاجها السنوي إلى أكثر من 3 ملايين أونصة.

وأوضحت “أنجلو جولد”، أن العرض النقدي والمساهمة بالأسهم يشكلان علاوة بنسبة 37% على سعر إغلاق أسهم “سنتامين” في 9 سبتمبر.

وبعد إتمام الصفقة، سيمتلك مساهمو “أنجلو جولد” نحو 83.6% من الشركة الموسعة، بينما سيحصل مساهمو “سنتامين” على 16.4%.