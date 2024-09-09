نعرض لكم الان تفاصيل خبر راية فودز توقع اتفاقية لزراعة 800 فدان إضافي بالفراولة… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 9 سبتمبر 2024 07:20 مساءً - شاهندة إبراهيم_ وقعت شركة راية فودز ، إحدى شركات راية القابضة للاستثمارات المالية ، عقد شراكة مع 9 مزارعين لاستزراع 800 فدان إضافي بالفراولة لموسم 2024-2025، لتعزيز صادراتها وإنتاجها المحلي من محاصيل الفراولة.

شهدت مراسم التوقيع حضور ممثلين من البنك الزراعي المصري، إلى جانب شركاء متخصصين في زراعة وتصدير الفراولة في مصر.

يأتي ذلك في إطار برنامج راية فودز الزراعي، الذي يهدف إلى تعزيز الممارسات الزراعية وتحسين جودة المحاصيل المُدرجة ضمن سلاسل إمداد راية فودز، فضلاً عن دعم التنمية المستدامة، والأمن الغذائي، والنمو الاقتصادي، والحفاظ على البيئة.

وينفذ برنامج راية الزراعي بالتعاون مع شركاء راية فودز من كبار المزارعين ذوي الخبرة، وعدد من المؤسسات الحكومية، وجهات بحثية، ومنظمات غير حكومية.

من جانبه، أعرب المهندس عمر عبد العزيز، الرئيس التنفيذي لشركة راية فودز، عن تفاؤله باتخاذ خطوة توسعية جديدة في أنشطة راية فودز الزراعية من خلال اتساع المساحات المنزرعة من الفراولة.

وأضاف عبد العزيز في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، أن الشركة اتخذت خطوات قوية في مجال الاستصلاح الزراعي وتوسيع نطاق الرقعة الزراعية خلال السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أن راية فودز تصدر منتجاتها إلى أكثر من 50 دولة حول العالم في 6 قارات.

ولفت إلى أن التوسع الجديد يمثل امتداداً لاستثماراتنا في هذا المجال الذي يستهدف ضمان مبدأ الجودة، وتحقيق أعلى معايير سلامة الأغذية.

وأضاف “منذ تأسست راية فودز قبل 7 سنوات، قدمت أداء جيد على مستوى أعمالها، مكنها من تقلد المركز الثاني كأكبر مصدر للخضروات والفاكهة المجمدة من مصر، ونعمل بدأب للحصول على المركز الأول من خلال توسع أعمال الشركة على مختلف الأصعدة، ومن بينها الأنشطة الزراعية”.

و من جانبه، قال دكتور طاهر قدح، رئيس قسم التسويق بالمعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية (كيوكاب): “يعتز المعمل، بوصفه أحد المعامل التابعة لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة وهو أول معمل معتمد لإجراء التحاليل المتعلقة بسلامة الغذاء والبيئة في مصر والشرق الأوسط، بالعمل الدؤوب مع كبار الشركات المُنتجة والمصدرة للمحاصيل الزراعية، لا سيما راية فودز في إطار برنامجها لتصدير محاصيل الفراولة”.

وأشار إلى أن الفراولة تعد إحدى أهم الصادرات الزراعية المصرية، حيث تصدر مصر من الفراولة الطازجة أكثر من 55 ألف طن بقيمة تصل إلى 141 مليون دولار بالإضافة إلى ما يزيد عن 350 ألف طن من الفراولة المجمدة.

وأكد قدح أن الشركات المصرية تحرص على الالتزام بالمواصفات القياسية الدولية ومتطلبات الدول المستوردة ، من خلال الاستعانة بالمعمل المركزي لإجراء أدق الاختبارات من أجل ضمان سلامة وجودة المنتجات الزراعية المصرية وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.

ونوّه إلى أن جهود التعاون بين الأطراف الفاعلين بالقطاعين العام والخاص، في قطاعي الزراعة والتصنيع الغذائي ومن أهمهم شركة راية فودز، تستمر مصر في تعزيز موقعها كأحد أهم الدول المصدرة للفراولة في الأسواق العالمية.