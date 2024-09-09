نعرض لكم الان تفاصيل خبر ترامب يهدد بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على الدول التي تتخلى… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 9 سبتمبر 2024 06:18 مساءً - العربية _ هدد المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب في تجمع في ويسكونسن أن العملة الأمريكية كانت “تحت حصار كبير” لمدة ثماني سنوات.

هدد دونالد ترامب يوم السبت بجعل الأمر مكلفاً للغاية بالنسبة للدول التي تحاول التحول بعيداً عن استخدام الدولار الأمريكي، مضيفاً ركيزة جديدة إلى برنامج التعريفات الجمركية الخاص به.

وقال المرشح الرئاسي الجمهوري في تجمع حاشد في ولاية ويسكونسن: “تترك الدولار ولن تتعامل مع الولايات المتحدة لأننا سنفرض تعريفة جمركية بنسبة 100% على سلعك”.

تأتي تصريحات ترامب بعد أشهر من المناقشات بين ترامب ومستشاريه الاقتصاديين حول طرق معاقبة الحلفاء أو الخصوم الذين يسعون إلى طرق نشطة للمشاركة في التجارة الثنائية بعملات أخرى غير الدولار.

تضمنت الخيارات ضوابط التصدير ورسوم التلاعب بالعملة والتعريفات الجمركية، وفقاً لما نقلته “بلومبرج” عن مصادر في وقتٍ سابق، واطلعت عليه “العربية Business”.

وقال ترامب، الذي تبنى منذ فترة طويلة سياسات التجارة الحمائية، إن الدولار كان “تحت حصار كبير” لمدة 8 سنوات. في العام الماضي، ناقشت الصين والهند والبرازيل وروسيا وجنوب إفريقيا إلغاء الدولرة في قمة عقدت في العام الماضي.

وعلى النقيض من ذلك، قال ترامب إنه يريد أن يظل الدولار العملة الاحتياطية العالمية، وهو التعهد الذي جدده في مسيرة يوم السبت.

وبينما تضاءلت هيمنة الدولار في العقود الأخيرة، لا تزال العملة الأميركية تمثل 59% من احتياطيات النقد الأجنبي الرسمية في الربع الأول من عام 2024، مع احتلال اليورو المرتبة الثانية بنحو 20%، وفقاً لصندوق النقد الدولي.

تعد ولاية ويسكونسن واحدة من أكثر الولايات المتأرجحة أهمية في السباق بين ترامب ومنافسته الديمقراطية كامالا هاريس.

يتنافس الاثنان على دعم الناخبين من الطبقة العاملة في الولاية، غير مرتاحين لأجندة الرئيس جو بايدن الاقتصادية ومنجذبين إلى نداءات ترامب الشعبوية.

أظهر استطلاع رأي أجرته بلومبرغ نيوز/مورنينغ كونسلت الأسبوع الماضي أن هاريس متقدمة في ويسكونسن بنسبة 8 نقاط مئوية، وهي أكبر تقدم لها على ترامب بين الولايات السبع المتأرجحة في الاستطلاع.

يختتم تجمع ترامب في ويسكونسن جولة حملته التي شملت بنسلفانيا وكارولينا الشمالية، بالإضافة إلى توقف في مسقط رأسه مدينة نيويورك حيث ألقى خطاباً ركز على الاقتصاد وعقد مؤتمراً صحفياً.

أمضت هاريس يوم السبت في بنسلفانيا في الاستعداد لمناظرة يوم الثلاثاء مع ترامب، الاختبار الكبير التالي الذي قد يغير مسار السباق المتقارب.

ما يراه الخبراء

وفقاً لشريك مجموعة GROW للاستثمار وكبير الاقتصاديين هاو هونغ، فإن تهديد المرشح الجمهوري للرئاسة دونالد ترامب بفرض تعريفات جمركية بنسبة 100% على الدول التي ترفض الدولار الأمريكي يمثل خسارة لكل من أمريكا والصين.

وبغض النظر عن مبررات الرئيس السابق للتعريفات الجمركية المستهدفة، يتوقع هونغ أن تكون هذه الخطوة بمثابة موقف “خاسر” لكل من واشنطن ومنافسها الاقتصادي الأكبر، بكين، وفقاً لما ذكرته شبكة “CNBC”.

وقال هونغ: “نظراً لأن قطاع التصدير الصيني كان تنافسياً للغاية، فقد كان قوة دافعة في خفض التضخم العالمي”.

وأضاف: “إذا فرضت تعريفة بنسبة 100% على الصادرات الصينية، على سبيل المثال، فلا يمكن للمرء إلا أن يتخيل مدى ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة”، مضيفاً أن جزءاً كبيراً من العجز التجاري للولايات المتحدة سينتقل إلى حلفاء مثل المكسيك وكندا.

وفي الوقت نفسه، بالنسبة للصين، فإن مثل هذه التعريفات الجمركية المرتفعة من شأنها أن تضر بصادراتها في وقت حيث توقف نمو الصادرات بالفعل، وكان قطاع التصنيع في البلاد يعاني من الطاقة الفائضة، وفقاً لهونغ.

وفي وقت سابق من هذا العام، اقترح ترامب بالفعل زيادة معدلات التعريفات الجمركية على جميع الواردات الصينية بنسبة 60% أو أكثر إذا انتُخب، بناءً على الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين التي بدأت في ولايته الأولى. وبشكل منفصل، قال إنه سيفرض تعريفات جمركية شاملة بنسبة 10% على جميع الواردات الأميركية.

وفي يوليو، قال الخبير الاقتصادي ستيفن روتش لبرنامج “Squawk Box Asia” على قناة CNBC إن هذه التعريفات الجمركية على الصين ستؤدي “بكل تأكيد” إلى زيادة التضخم في الولايات المتحدة.

كما توقع أندرو تيلتون من جولدمان ساكس إن التعريفات الجمركية التي اقترحها ترامب على الصين قد تؤدي إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي لبكين بنسبة 2%.