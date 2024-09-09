نعرض لكم الان تفاصيل خبر الضرائب تشكل لجنة مشتركة مع نقابة المهن التمثيلية لحل كافة… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 9 سبتمبر 2024 11:12 صباحاً - أكد شريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، خلال لقائه ورئيس مصلحة الضرائب مع الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية ووفد من الفنانين، على اعتزازنا بجميع الفنانين ولهم كل الاحترام والتقدير، الذين يقدمون كل ما يملكونه من فن من أجل سعادة وبهجة ووعي أبناء الوطن، ووزارة المالية والمصلحة لن تتوان عن بذل كل الجهود لتسهيل الإجراءات أمام الفنانين ومساعدتهم في الوصول لصيغة توافقية لحل كافة المعوقات والتحديات التي تواجههم ، وبما يتوافق مع احتياجاتهم.

شريف الكيلاني: نتفهم جيدا التحديات التي تواجه المجتمع الضريبي ونعمل على وضع إصلاحات لمواجهتها

وشدد على أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب لن تتوان عن بذل كل الجهود لتسهيل الإجراءات أمام الفنانين ومساعدتهم في الوصول لصيغة توافقية لحل كافة المعوقات والتحديات التي تواجههم، وبما يتوافق مع احتياجاتهم.

وأشار الكيلاني إلى أن توجه وزير المالية وتوجه الحكومة ككل هو تقديم التيسيرات والتسهيلات والعمل على وضع خطوات إصلاحية كبرى ستقضي على الغالبية العظمى من المشكلات التى تواجه مجتمع الأعمال والمستثمرين والفنانين وغيرهم.

ولفت إلى أن كل ذلك من أجل جذب رؤوس الأموال، والاستثمارات الجديدة ، وزيادة وتعظيم الاستثمارات الحالية، والحفاظ على القوى الناعمة من الفنانين، مشيرا إلى أننا لن نسمح بوجود أى معاناة فنحن نتفهم جيدا التحديات التي تواجه المجتمع الضريبي ونعمل على وضع إصلاحات لمواجهتها ، مؤكدا أن وزير المالية يتبنى هذا الأمر بنفسه من أجل أن نسير قدما لتحقيق هذه الإصلاحات ، فهناك رغبة حقيقية في التغيير للأفضل والأحسن ونعمل على الحفاظ على ذلك .

من جانبها، أعلنت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب، أن هناك لجنة مشتركة تم تشكيلها بين كل من المصلحة ونقابة المهن التمثيلية تتولي تنسيق اجتماع دوري لها بشكل مستمر طبقاً لإحتياجات نقابة المهن التمثيلية، والمساعدة في حل المشكلات الخاصة بأعضاء نقابة المهن التمثيلية والتواصل مع المأموريات التابعة لتذليل تلك المشكلات وحلها .

رشا عبد العال: اهتمام وزير المالية وحرصه على فتح قنوات تواصل مستمرة مع كافة مؤسسات المجتمع المدني والضريبي

أضافت أن اللجنة المشتركة ستقوم بتقديم المساعدة والمشورة في تقديم الإقرارات الضريبية الخاصة بأعضاء نقابة المهن التمثيلية ، وتقديم الدعم الفني لمنظومة الفاتورة الإلكترونية ، ومنظومة الإيصال الالكتروني، وكذلك العمل على توعية وتوضيح القوانين والتعليمات الضريبية لأعضاء النقابة ، وإنشاء جسر تواصل وترابط بين المصلحة ونقابة المهن التمثيلية .

وأكدت عبد العال، على اهتمام وزير المالية وحرصه على فتح قنوات تواصل مستمرة مع كافة مؤسسات المجتمع المدني والضريبي المختلفة، لعرض وحل المشاكل وتسهيل الإجراءات لكافة الممولين ونشر الوعي الضريبي اللازم لتطبيق القانون بشكل سليم .

وأشارت إلى أن فناني مصر هم رموز لهم قدر كبير داخل نفوس كل المصريين ولهم دور هام في تشكيل وجدانهم ، ونسعى لتقديم المساعدة وتذليل العقبات أمامهم ، واعدة بقيامها بدراسة كافة المطالب التي تم عرضها خلال اللقاء ، والعمل على إعداد مقترحات وآليات لتنفيذها من خلال التنسيق المشترك مع نقابة المهن التمثيلية، مؤكدة أن بابها دائما مفتوح لحل أى مشكلة قد تواجه الفنانين .

من جانبه توجه ” الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية ” بالشكر لكل من وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية على المجهود الصادق والعظيم الذي يتم بذله من أجل حل مشكلات الفنانين ، مؤكدا أن جميع الفنانين ملتزمون ضريبيا وحريصون على سداد الضريبة المستحقة عليهم ، قائلا إننا لاندافع ابدا عن أى متهرب أو متلاعب ، فنحن حريصون على حق الدولة .

وأكد ” الدكتور أشرف زكي” خلال اللقاء على حرص نقابة المهن التمثيلية وحرصه شخصيا على مصالح الفنانين ، وعلى حل كافة مشكلاتهم وخاصة المشكلات الضريبية ، كما طالب بمجموعة من المطالب وعلى رأسها ضرورة الاهتمام بالفنانين من كبار السن الذين ساهموا في تشكيل وجدان الأمة العربية بأكملها ، والذين يمثلون جزء من تاريخ الفن المصري ، وتوفير خدمة ضريبية متميزة لهم من خلال مساعدتهم في تقديم اقراراتهم الضريبية ، كما طالب بتطبيق سياسة الشباك الواحد في تعامل الفنانين مع الضرائب بمعنى أن يتعامل الفنان مع موظف واحد فقط يقوم بفحص الملف الضريبي الخاص بالفنان وحساب الضريبة المستحقة عليه، وحل أى مشكلات قد تواجهه .

ويذكر أنه حضر اللقاء من جانب الفنانين الفنانه لقاء سويدان و الفنانه نجلاء بدر و من جانب الوزارة و المصلحة كل من حسن خشبة رئيس مركز مركز أول متوسطي الممولين والمشرف على مركز ممولي المهن الحرة ، ومها علي مديرة المكتب الاعلامي لرئيس المصلحة ، و إيناس أمين كبير باحثين بالمكتب الفني لنائب الوزير ، وسلوى سمير مدير عام التعاملات الإلكترونية ، ومصطفى كوش مدير عام المكتب الفني لرئيس المصلحة .