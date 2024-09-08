نعرض لكم الان تفاصيل خبر انطلاق معرض فارماكونكس في نسخته الحادية عشرة من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 8 سبتمبر 2024 04:12 مساءً - فاطمة أبو زيد – افتتحت اليوم فعاليات معرض فارماكونكس لتصنيع الأدوية في إفريقيا، حيث أقيمت فعاليات المعرض الممتدة على مدار 3 أيام في نسخته الحادية عشرة تحت رعاية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية وهيئة الدواء المصرية.

وذلك بحضور الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، ود. جمال الليثي، رئيس غرفة صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل، وسيريل أوسيفوه، رئيس الجمعية الصيدلانية النيجيرية، و.د. غادة أحمد عبد الباري، عميد كلية الصيدلة بجامعة القاهرة.

وصرح الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، قائلاً: “إن تواجد الهيئة اليوم في معرض فارماكونكس 2024 يؤكد التزامها بدعم توجهات الدولة المصرية نحو تعزيز المناخ المناسب للاستثمار في قطاع صناعة الأدوية، خاصة بمشاركة كبرى الشركات المحلية والعالمية هذا العام لمناقشة الإمكانات والفرص المتاحة في هذا القطاع الواعد في السوق المصرية”.

ومن جانبها قالت سمر عوض، مدير معرض فارماكونكس، إنه يقدم تجربة جديدة ومتكاملة هذا العام لتلبية احتياجات السوق المصرية والإفريقية، ورفع مستوى المعرفة بأحدث الاتجاهات والتكنولوجيات الخاصة بهذه الصناعة.

وأضافت عوض قائلة: “يوفر المعرض منصةً شاملة لقطاع الصناعات الدوائية عبر استقطاب أكبر الشركات العالمية في مختلف القطاعات”.

وشهدت هذه النسخة من فارماكونكس زيادة في عدد العارضين بنسبة 40%، ويتوقع أن تجتذب 8500 زائر، بمشاركة أكثر من 350 عارض وعشرين دولة، ومنها الصين والهند وفرنسا والنمسا وإيطاليا وألمانيا.

ويشارك أيضا في حضور المعرض كلا من أجيت جوبتيه سفير الهند بالقاهرة، و جورج كرين المستشار التجاري لسفارة النمسا بالقاهرة، وجورج فوكاس المستشار التجاري لقبرص بالقاهرة.

كما يحضر المعرض وفد نيجيري وصيني لبحث سبل التعاون مع كبرى شركات تصنيع الأدوية المصرية.

وكذلك أتت هذه النسخة بحضور د. رياض أرمانيوس، الرئيس التنفيذي لشركة EVA، ود. أحمد كيلاني، رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب لشركة ايبيكو للأدوية.

ويحتوي المعرض على عدة جلسات نقاشية وندوات حول موضوعات مختلفة مثل طرق تحقيق معايير الجودة بحضور مجموعة من الجهات الحكومية الإفريقية والمستثمرين الأجانب.

ويتيح المعرض فرصة التعرف على المتطلبات اللازمة لتحقيق الأهداف الإستراتيجية لجميع الأطراف المعنية، بجانب ربط المعرض لسلسلة توريد هذه الصناعة بأكملها، بما يسهم في خلق فرص تعليمية لمشاركة التجارب والتحديات للعاملين في القطاع مثل ورش العمل التي تقام على مدار أيام المعرض مع هيئة الدواء المصرية وشركة آجون، وهو ما يضمن تعزيز خبرات المشاركين وكفاءتهم التنفيذية.